金價受美元走低推升 油價受供給收緊支撐

2018-05-04 07:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



金價周四上揚，因預期聯準會（Fed）將維持升息步伐且美元走軟，且有地緣政治不確定性支撐。油價周四上漲，因石油輸出國組織（OPEC）減產和美國可能對伊朗實施新制裁。

黃金現貨上漲0.6%，報每英兩1,312.54美元，美國6月黃金期貨收漲7.10美元或0.5%，報美英兩1,312.70美元。投資人正等待美國公布就業數據，以尋找美國經濟表現的線索，這可能影響Fed的升息進程。

美中貿易談判，美國可能退出伊朗核子協議的不確定性，也對金價提供支撐。

油價周四上漲，因OPEC減產，且美國可能對伊朗實施新制裁，，但美國原油庫存持續上升，限制油價漲幅。

布侖特原油期貨上漲0.26美元或0.35%，結算價報每桶73.62美元。西德州原油期貨上漲0.50美元或0.74%，結算價報每桶68.43美元。

能源投資管理公司Tortoise Capital投資組合經理Rob Thummel說：「油價上漲，可能是基於伊朗和原油市場供應收緊。」

不過，美國原油供應不斷上升，抑制原油期貨漲幅。

美國能源資訊署（EIA）周三公布，截至4月27日止當周美國原油庫存增加620萬桶，該周美國原油日產量上升至1,062萬桶。