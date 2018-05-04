OPEC減產 國際油價小漲

2018-05-04 06:44 中央社 紐約3日綜合外電報導



世界油價今天走高，主因石油輸出國家組織（OPEC）減少產量，以及美國可能對伊朗實施新制裁，激勵市場看多，但漲勢因為美國庫存增加而受限。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲50美分，收在每桶68.43美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格上漲26美分，收在73.62美元。