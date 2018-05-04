助研究解決貧窮問題 蓋茲基金會捐47億

2018-05-04 02:18 中央社 記者顏伶如波特蘭3日專電



比爾蓋茲。 美聯社 分享 facebook

美國貧窮問題日益惡化，「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」今天宣布，未來4年內將共計捐款1億5800萬美元（台幣47億2688萬元）贊助研究，希望找到有效對抗貧窮的解決之道。

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）創立的「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda GatesFoundation），是全世界規模最大的慈善機構，多年來在全球落後地區為當地民眾提供醫療及人道援助，這次捐款對象則在美國國內，引起媒體矚目。

「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」3日宣布，未來4年之內，共計將捐出1億5800萬美元，為多項研究計畫提出贊助經費，希望為根治貧窮問題找出有效解決之道。

雖然捐款細目目前並未公布，但基金會表示，將與「美國脫貧夥伴關係 」（U.S. Partnership onMobility from Poverty）合作，期盼透過實驗計畫與研究，找到對抗貧窮的新策略，改善各個機構之間溝通協調，並且讓更多資源得以獲得充分運用。

「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」執行長戴斯蒙赫爾曼（Sue Desmond-Hellmann）先前曾經表示，如果要根除導致貧窮的核心問題，就必須先搜集足夠的資料數據並加以分析，但面對如此重大挑戰，彙整資料則算是較為簡單的部份，關鍵在於研究結果必須能確實產生影響。