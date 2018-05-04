憂心美中貿易戰 歐股同步收黑

2018-05-04 02:16 中央社 倫敦3日綜合外電報導



全球股市今天大都走弱，歐洲主要股市同步收黑，主因市場對美中貿易戰的憂慮啃噬投資人信心，加以債券殖利率又走高。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.5%，收在7502.69點。

法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.9%，收在12690.15點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.5%，收在5501.66點。