道瓊大跌近400點！ 憂貿易、升息、財報…

2018-05-03 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



投資人對美中貿易談判憂心，加上多家企業財報不佳，美股3日早盤重挫，道瓊指數跌將近400點。 美聯社 分享 facebook

美國股市3日早盤重挫，道瓊工業指數早盤大跌將近400點，顯示投資人對美-中貿易談判憂心忡忡，加上多家企業財報令人失望，聯準會（Fed）持續升息的憂慮也持續發酵，使市場瀰漫悲觀氣氛。

紐約股市3日早盤，道瓊指數一度大跌393.67點，跌幅達1.65%，同時標普500指數跌1.5%，那斯達克綜合指數跌1.2%。

工業股卡特彼勒（Caterpillar）和波音股價下挫，拖累道瓊指數跌破200日均線，是4月2日來首見。保險股AIG因上季獲利低於預期，股價暴跌8.5%。藥品分銷商Cardinal Health調降全年財測，股價 跌幅更深達15.6%。

特斯拉股價也重挫5.7%，延續前市的跌勢，因為執行長穆斯克在法說會上的表現令人傻眼，迴避分析師對特斯拉獲利展望的提問，引起市場反感。

前一日聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後聲明預測通膨將升溫，強化Fed今年很可能再升息多達三次的市場臆測，也不利股市展望。

Janney Montgomery Scott公司首席投資策略師魯希尼說：「FOMC會後股市走軟，這種頹勢延續至今天。美國與中國正在進行的貿易談判結果如何，也令投資人擔憂，加深市場跌勢。」

美國財長米努勤率高階官員3日抵達北京，與中國官員就關稅議題展開談判。官方媒體表示，中國將挺升對抗美國霸凌。一般預料這次談判不太可能有重大突破。