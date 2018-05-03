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憂升息和貿易衝突 美股早盤走低

2018-05-03 22:56中央社 紐約3日綜合外電報導

由於大致良好的企業財報不敵市場對美國升息的憂慮及貿易緊張情勢，華爾街股市今天早盤延續跌勢走低。

在開盤大約15分鐘後，道瓊工業指數下挫0.8%，來到23743.05點。

標準普爾指數跌0.7%，來到2618.43點；科技股那斯達克指數跌0.6%，來到7059.22點。

華爾街科技股
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