泰國台灣高科技中心添生力軍 國研院投入

2018-05-03 22:56 中央社 曼谷3日專電



泰國台商總會成立的「泰國台灣高科技中心」，今天與財團法人國家實驗研究院簽署合作備忘錄，打造產官學及研究單位的合作模式，全力鏈結台泰產業，促進產業升級轉型。

泰國台商總會長劉樹添表示，旅泰的台商多半以中小企業為主，隨著大環境的變遷，台商產業需要升級或轉型，不論是環保節能、開發創新等，都需因應新的競爭局勢。

他說，產業製程的智慧化和自動化是台商企業最迫切的課題，這一次能夠和國家級的研究機構合作，相信能助台商解決許多問題。

見證合作備忘錄簽署的中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源說，旅泰台商在泰國打拚奮鬥數十年，展現的企圖心和毅力就是令人敬佩的台灣人精神，科技部所屬的國家實驗研究院是台灣最強的研究團隊，上至太空，下至海洋，實驗研究範圍遍及各領域，如同國家的寶藏，雙方結合大有可為。

童振源指出，駐泰代表處扮演橋梁角色，鏈結泰國與台灣產業合作，以台商需求為導向，提供技術研發協助台商升級轉型，提升競爭力。

科技部次長鄒幼涵表示，國研院有10個國家級實驗研究中心，涉及領域非常廣泛，科技部長陳良基去年上任擬定AI（人工智慧）戰略並訂為AI元年，今年則是AI實踐年，要將人工智慧充分應用在產業發展，運用台灣的研發成果與各國合作，也可以協助海外台商。

國家實驗研究院院長王永和表示，2003年成立國研院，就是要建構一個國家級學術研究機構，將學術研究成果實際應用產業界，甚至創造新興產業，這一次來泰國如果有機會設立據點，將會與泰國台商有更密切的互動。