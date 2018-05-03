金價受美元走強打壓 基本金屬受需求前景提振

2018-05-03 07:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



金價周三徘徊在四個月低點，因美元上漲。油價上揚，因美國聯準會（Fed）維持利率不變，並表示通膨率已接近其2%的目標。基本金屬在中國五一假期結束後走高，投資人對前景樂觀。

美元走升加上投資需求疲軟，預期將繼續打壓金價。黃金現貨漲0.2%，報每英兩1,305.89美元， 美國6月黃金期貨收跌1.20美元或0.1%，報每英兩1,305.60美元。

瑞士寶盛分析師Carsten Menke說：「美元反彈給黃金帶來壓力，這一壓力可能會持續。其他問題是缺少投資需求。」

基本金屬價格攀升，因中國製造業生產邁向季節高峰，投資人對需求樂觀。鎳價躍升2.4%，結算價報每公噸13,980美元。

油價周三小漲，因Fed維持利率不變，並表達對近期通膨回升的信心，稱經濟活動持續以適度的步伐成長；平均來看，近幾個月就業增長十分強勁。

7月布侖特原油期貨收跌0.23美元，報每桶73.36美元。西德州原油期貨收漲0.68美元，報每桶67.93美元。

石油輸出國組織（OPEC）成員國伊朗在2016年1月重新成為主要石油出口國，一些針對伊朗的國際制裁被取消，但美國一直質疑伊朗，川普並揚言，如果不對協議進行調整，就會重新對伊朗實施制裁。川普將在5月12日前決定是否恢復對伊制裁，一旦如此可能導致伊朗石油出口減少。