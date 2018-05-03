台股ADR漲跌互見 日月光重挫10.7%

2018-05-03 07:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



在紐約掛牌台灣企業周三漲跌互見，日月光重挫10.7%。那斯達克指數下跌29.81點或0.42%，報7,100.90點；台灣加權股價指數周三收跌0.37%，收在10,618.81點。。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 4.93 -10.69

友達 AUO 4.05 +0.50

中華電 CHT 37.52 -0.85

台積電 TSM 37.75 -3.03

聯電 UMC 2.70 +0.75

資料來源：彭博資訊