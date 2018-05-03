川普可能廢止伊朗核協議 國際油價上揚

2018-05-03 06:59 中央社 紐約2日綜合外電報導



外界揣測美國總統川普可能廢止伊朗核子協議，並恢復美國對伊朗的制裁，這使伊朗致力增產平添阻力，推升國際油價上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油漲68美分，以每桶67.93美元作收。

倫敦北海布倫特原油漲23美分，以每桶73.36美元作收。