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美股走低 市場擔憂美中貿易關係持續惡化

2018-05-03 06:42經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三下跌，聯準會（Fed）公布利率決策後美股一度走高，但美國可能限制中國電信公司，加深投資人對美中貿易關係持續惡化的疑慮，美股反轉走低。

道瓊工業指數收跌174.07點或0.72%，跌至23,924.98點；標普500指數跌19.13點或0.72%，至2,635.67點；那斯達克指數收跌29.81點或0.42%，報7,100.90點。

報導指出，美國總統川普正考慮發布限制某些中國公司在美國銷售電信設備的行政命令，拖累股市。美中貿易關係緊繃，因川普考慮向總金額1,500億美元的中國進口商品徵收關稅。川普政府代表團將於周四訪問北京，與中國高階官員磋商。

美中貿易關係惡化的隱憂，過去幾周拖累股市。John Hancock Investments市場策略師Matthew Miskin說：「未來幾周，在貿易磋商和談判進行前，投資人不願冒更大的風險。」

Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員一致決定，維持聯邦資金利率目標區間在1.50%-1.75%不變，使股市投資人暫獲舒緩。聲明顯示Fed對經濟前景樂觀，稱美國經濟以適度步幅成長，通膨接近2%目標。市場普遍預期Fed將在6月升息。

Snapchat的母公司Snap營收和活躍用戶數不如預期，股價暴跌21.9%。蘋果股價上漲4.4%，因最新財報顯示在全球需求下滑之際，iPhone銷售表現仍相當強勁，並承諾將額外實施1,000億美元的股票回購，提振科技股。

市場擔心美中貿易關係持續惡化，拖累美股周三走低。 路透
市場擔心美中貿易關係持續惡化，拖累美股周三走低。 路透
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