不甩蘋果財報亮眼 美股收跌

2018-05-03 06:40 中央社 紐約2日綜合外電報導



美國股資人無視蘋果公司（Apple）財報亮眼，華爾街股巿今天收盤大跌。聯邦準備理事會（Fed）暗示今年將有更多升息決策，美元匯價反彈。

道瓊工業指數跌174.07點或0.72%，收在23924.98點。

標準普爾指數跌19.13點或0.72%，收2635.67點。

那斯達克指數跌29.81點或0.42%，以7100.90點作收。