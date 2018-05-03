害臉書深陷風暴 劍橋分析宣布停止營運、聲請破產

2018-05-03 04:02 中央社 倫敦2日綜合外電報導



圖為劍橋分析公司位在倫敦的辦公室外觀。 美聯社 分享 facebook

英國資料分析業者劍橋分析今天宣布「立即停止所有營運」，並將在英國和美國聲請破產。劍橋分析是導致社群媒體龍頭臉書公司深陷隱私風暴的始作俑者。

法新社報導，遭控濫用數千萬臉書用戶個資的劍橋分析（Cambridge Analytica）聲明：「已經確定無法繼續維持業務經營。」

聲明指出，最近數月遭「許多毫無根據的指控中傷」，使其生意為之毀滅。劍橋分析曾受雇於美國總統川普競選陣營。

被踢爆透過一個性格預測App蒐集資料後，劍橋分析激烈否認將臉書用戶個資用於川普競選上。

臉書已經承認，劍橋分析恐不當蒐集高達8700萬用戶的資料。

【中央社華盛頓2日綜合外電報導】

「華爾街日報」今天引述資料分析業者劍橋分析母公司的創辦人歐克斯報導，劍橋分析即將關門大吉。

劍橋分析（Cambridge Analytica）是戰略溝通實驗室集團（SCL Group）的分支。華爾街日報（TheWall Street Journal）今天報導，戰略溝通實驗室集團創辦人歐克斯（Nigel Oakes）證實，兩家公司都將關閉。

華爾街日報引述未具名消息人士指出，兩家公司不但流失客戶，且在臉書調查的事情上律師費不斷攀升，因此做出關門的決定。

劍橋分析未立即回覆置評的要求。劍橋分析是導致社群媒體龍頭臉書公司深陷隱私風暴的始作俑者。