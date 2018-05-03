Fed一如預期按兵不動 稱通膨已「接近」2%的目標

2018-05-03 02:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑威爾。（圖／美聯社） 分享 facebook 美國聯準會（Fed）於台北時間3日凌晨2時結束兩天貨幣政策會議後，宣布基準利率不動，聯邦資金利率目標區間維持在1.5-1.75%，符合市場預期。Fed同時表示通膨率已接近其2%的目標，且中期內將維持在該水準附近，暗示未來幾個月準備繼續提高短期利率。

美股稍早在平盤之下狹幅波動，決策公布後反彈至平盤之上，美元則擴大漲勢。這次的決議獲得所有決策者一致同意。