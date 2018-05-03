Fed宣布政策動向前夕 歐股收紅

2018-05-03 02:14 中央社 倫敦2日綜合外電報導



美國聯邦準備理事會（Fed）即將發表政策聲明，國際匯巿美元走勢今天收盤創下今年新高，一掃早盤兌其他主要貨幣呈現疲軟的格局。歐洲主要股巿則全面收紅。

倫敦FTSE 100指數升22.84點或0.30%，以7543.20點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲190.14點或1.51%，來到12802.25點。

巴黎CAC 40指數漲8.72點或0.16%，收在5529.22點。