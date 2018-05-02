經濟解析／Fed會後聲明若這麼說 將嚇壞市場

2018-05-02 23:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，各界普遍預期，美國聯準會（Fed）2日下午2時（台北時間3日凌晨2時）結束兩天貨幣政策會議後，幾乎可確定會維持利率不變，儘管按兵不動已在市場預料之中，但若是會後聲明措辭流露出更濃的「鷹派」味 ，仍可能驚動市場。

RBC資本市場首席美國經濟學家波瑟里（Tom Porcelli）說：「基本上，這次的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議應該不會特別引起關注。話雖如此，Fed若調整描述通膨的措辭，仍可能造成市場反應過度。」

一般預期，Fed可望在最新的政策聲明中表示通膨在掌控之中。但FOMC 3月會後聲明中提及物價壓力的說法，亦即「通膨率仍持續低於2%」的字眼 ，如今已不再適用。

Fed偏好的通膨指標—「個人消費支出物價指數」（PCE price index）—3月年增率達到2%，高於2月的1.7%。備受矚目的核心PCE指數升幅為1.9%，也比2月的1.6%加速。

因此，FOMC政策聲明中描述通膨現況的措辭若有任何轉變，都可能觸動投資人敏感神經。Fed預期今年將升息三次，但不少投資人已開始警覺到今年升息次數提高到四次的可能性，預料下一次升息時間點可能就在6月。

投資人將緊盯Fed是否會透過聲明，表示對通膨達到2%目標已感到滿意，還是願意容忍通膨率超標一些。會後聲明或許不會直接回答這個問題，但投資人會設法在字裡行間讀出弦外之音。

換句話說，重要的是看語氣。

施羅德美國固定收益基金經理人霍恩碧（Lisa Hornby）舉例說，若Fed聲明的語調轉變成，比方說，「對現在的通膨很滿意」，這可能升高市場對今年Fed加快升息腳步的預期，把市場對今年升息次數的預期從三次推向四次。

更強烈的語氣，可能導致公債殖利率曲線進一步扁平化，即短期殖利率升得比長期殖利率更快。債券價格與殖利率走勢相反。

短期殖利率，例如2年期公債殖利率，對官方利率預期較敏感；長期利率，例如10年期公債殖利率，則對Fed抗通膨態度轉強硬、以及加速升息導致經濟景氣下滑的顧慮，反應較不強烈。

如果Fed對通膨的態度顯得比投資人預期還要「鷹派」，美股可能應聲下跌。

道富環球（SSGA）首席投資策略師艾隆（Michael Arone）說，投資人最擔心的是會後聲明「比市場預期更鷹派」，「現在市場期盼的是升息步調遠比Fed預告的更緩步漸進」

雖然機率不高，但Fed仍可能丟出投資人未預料到的變化球。例如，Fed可能考慮放棄聯邦資金利率目標區間（目前為1.5%至1.75%），並採用此區間的高檔作為新的目標。瑞穗證券首席美國經濟學家瑞奇托（ Steven Ricchiuto）認為，此舉相當於升息0.125個百分點。

瑞奇托在報告中寫道，Fed若回歸單一目標，與「政策正常化」路線相符。但他表示2日不太可能做此宣布，「最有可能的意外」是政策聲明語氣轉變。