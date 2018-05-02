越南引進外資30年 媒體肯定外商貢獻

2018-05-02 18:45 中央社 河內2日電



越南國會於1987年頒布「外國投資法」，開始吸引外商進來投資。越南媒體指出，30年來外資對國家發展做出了非常重要的貢獻，讓越南從一個貧窮國家一躍成為中等收入國家。

越通社新聞網站今天刊登回顧越南開放外資30年來的文章，指出越南30年來所引進的外資數字令人印象深刻，外資對經濟社會發展具有很多意義。

統計顯示，截至2017年底，越南全國共有2萬4748個有效外資項目，註冊資金總額近3200億美元，到位資金1700多億美元。

文章引述越南外資協會副主席阮文全（Nguyen VanToan）指出，外資為越南發展做出了巨大貢獻。第一是解決經濟發展所需資金問題；第二是外商投資有助提高越南管理能力和勞動效率；第三是引進外資，形成越南與各國的良性互動，促進越南融入國際社會等。

文章指出，1990年代，越南勞動力過剩，就業職缺少，外資進來使這些難題得到解決，而且越南勞動者經訓練生產力提高。外商將先進技術引進越南，有助推動越南工業化進程，同時引進外資有助建設基礎設施。

文章指出，南韓、日本與新加坡是越南的主要外資來源國。許多大型高科技集團在越南投資，有助提高越南投資品質與產業價值，例如南韓的三星集團提出在越南建設世界上最大基地的目標，對當地經濟社會發展做出極大貢獻。

文章說，越南政府應繼續加強外資企業與國內企業互聯互通，讓國內企業能夠參與全球價值鏈，推廣技術應用，增強經濟實力，從而推動外商對越南投資可持續發展。