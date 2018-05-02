綜觀科技大咖Q1財報 市值先破兆的可能是這家

2018-05-02 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



巴隆周刊（Barron's）報導，美國科技公司財報季在1日蘋果發布獲利數據時達到最高潮，總計過去一周來，科技大咖紛紛公布上季財務表現，股價隨之起伏。分析師認為，從目前跡象來看，亞馬遜（Amazon.com）在朝1兆美元市值衝刺的競賽中最占優勢。

●亞馬遜第1季表現令人驚異，在旗下雲端事業亞馬遜網路服務（AWS）快速成長的帶動下，上季獲利16億美元。若持續這樣的成長動能，亞馬遜股價可能漲上每股2,000美元，市值率先達到13位數。

至少還有兩項因素可能加速亞馬遜營收成長。一，訂戶逾1億美元的Prime付費服務年費從99美元調漲至119美元。二，歸類於「其他」項目的廣告營收突破20億美元，大有在數位廣告市場挑戰 Google和臉書（Facebook）的架勢。

基於亞馬遜核心事業「全面大幅超越預期」，投資銀行麥格理（Macquarie）分析師沙克特（Ben Schachter）已把亞馬遜12個月目標股價從1,750美元調高到每股2,100美元，這將使亞馬遜市值達到1.02兆美元的歷史新高水準。

●蘋果公司是目前美國最有價值的企業，市值達8,330億美元。但iPhone銷售展望有隱憂。

蘋果1日盤後公布，會計年度第2季每股獲利2.73美元，營收611億美元，都優於分析師預期。該公司還宣布提高股利16%和買回價值1,000億美元自家股票。但蘋果上季售出5,220萬支iPhone，比前一季增加3%，但低於分析師預期。

整體來看，蘋果上季財報很不錯，但若把注意力轉向止於6月的本季iPhone銷售，情況就不妙了。摩根士丹利研究部主管胡伯特（Katy Hubert）已調降對本季iPhone出貨量預測，從4,050萬支下修至3,400萬支。相較下，蘋果在去年6月當季賣出4,100萬支iPhone。

●Google母公司Alphabet上季財報表現也輕鬆超越分析師預期，第1季營收躍增26%至277.6億美元，每股盈餘9.93美元。

除了一向強勁的廣告營收表現之外，Alphabet的「其他」項目（包含行動裝置、智慧音箱）營收成長36%至43.5億美元，「其他投資」（包括自駕車）成長14%至1.5億美元，凸顯營收多元化、跨出廣告領域之外的努力。

分析師強調這一點很重要，因為Google和臉書終究得面對監管法規趨嚴的壓力，廣告營收遲早也會受到影響。

●社群媒體巨人臉書第1季財報表現耀眼，一掃用戶個資外洩事件的陰影。上季每股盈餘1.69美元，優於預期；營收躍增49%至119.7億美元，幾乎全部來自於廣告收益。it advertising, to $11.97 billion.

高盛分析師貝里尼（Heather Bellini）先前預測，劍橋分析（Cambridge Analytica）隱私醜聞對臉書廣告營收的影響「微乎其微」，果然如其所料。臉書首季廣告營收激增50%至118億美元。

在華爾街和國會山莊慘遭鞭笞數周後，臉書的股價如今已彈升，幾乎漲回今年初的價位。

●至於微軟，上季財報也輕易擊敗分析師預測，但伺服器軟體事業缺乏成長是美中不足之處，一度使該股下挫。