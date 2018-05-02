蘋果財報亮眼 iPhone供應商分不到羹

2018-05-02 18:52 中央社 台北2日電



蘋果公司1日盤後公布財報，股息提高16％，每股增加至73美分，是蘋果公司6年以來最大調幅。 歐新社 分享 facebook 蘋果公司第2季財報表現亮眼，營收、獲利和財測全都超乎分析師預期，雖然市場做出本能反應，股價應聲攀漲，但未必對全球數百家iPhone供應商是件好事。

彭博報導，蘋果財報優於預期，部分是受惠於從遊戲到雲端儲存服務等副產品銷售。像是台積電和鴻海等台灣的硬體合作夥伴都未從中受益，它們的獲利跟iPhone銷售更為息息相關。

儘管為了紀念iPhone 10週年而推出的iPhone X，應該是超級周期需求的一大助力，但iPhone第2季銷售仍僅增加2.9%。

iPhone銷售稍微放慢，意味iPhone供應商可能遭受重大衝擊，這是身為蘋果供應鏈一環所要付出的代價：企業為了趕產品周期建造造價昂貴的工廠，即使產品銷售只是稍微不如預期，也會對獲利造成衝擊。

負責組裝iPhone 8的和碩去年因預期需求會大幅增加，而提高產能，但後來的需求不足導致工廠產能利用率降低，營業利益率從2016年的2.8%降至去年的1.61%。

富邦證券分析師廖顯毅說：「蘋果因平均售價增加受益，但對供應商是關鍵的銷量卻只成長一點點。」

全球市值最高公司蘋果的供應商股價今天出現懸殊差異，部分供應商收復過去數週的失土，其他供應商則跌幅加深。香港瑞聲科技漲幅高達6.7%，日本顯示器公司（Japan Display Inc.）和夏普公司（Sharp Corp.）等日本零件製造商股價則都小漲。

但蘋果的主要晶片製造商台積電下跌多達1.1%，蘋果最重要的組裝廠鴻海股價大致持平。