親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

孫叔叔走了！孫越病逝 張小燕臉書喊「痛」

蘋果財報亮眼 iPhone供應商分不到羹

2018-05-02 18:52中央社 台北2日電

蘋果公司1日盤後公布財報，股息提高16％，每股增加至73美分，是蘋果公司6年以來...
蘋果公司1日盤後公布財報，股息提高16％，每股增加至73美分，是蘋果公司6年以來最大調幅。 歐新社
分享
蘋果公司第2季財報表現亮眼，營收、獲利和財測全都超乎分析師預期，雖然市場做出本能反應，股價應聲攀漲，但未必對全球數百家iPhone供應商是件好事。

彭博報導，蘋果財報優於預期，部分是受惠於從遊戲到雲端儲存服務等副產品銷售。像是台積電和鴻海等台灣的硬體合作夥伴都未從中受益，它們的獲利跟iPhone銷售更為息息相關。

儘管為了紀念iPhone 10週年而推出的iPhone X，應該是超級周期需求的一大助力，但iPhone第2季銷售仍僅增加2.9%。

iPhone銷售稍微放慢，意味iPhone供應商可能遭受重大衝擊，這是身為蘋果供應鏈一環所要付出的代價：企業為了趕產品周期建造造價昂貴的工廠，即使產品銷售只是稍微不如預期，也會對獲利造成衝擊。

負責組裝iPhone 8的和碩去年因預期需求會大幅增加，而提高產能，但後來的需求不足導致工廠產能利用率降低，營業利益率從2016年的2.8%降至去年的1.61%。

富邦證券分析師廖顯毅說：「蘋果因平均售價增加受益，但對供應商是關鍵的銷量卻只成長一點點。」

全球市值最高公司蘋果的供應商股價今天出現懸殊差異，部分供應商收復過去數週的失土，其他供應商則跌幅加深。香港瑞聲科技漲幅高達6.7%，日本顯示器公司（Japan Display Inc.）和夏普公司（Sharp Corp.）等日本零件製造商股價則都小漲。

但蘋果的主要晶片製造商台積電下跌多達1.1%，蘋果最重要的組裝廠鴻海股價大致持平。

台積電香港

相關新聞

殖利率上升美元走強 經理人如何看金融市場走向？

2018-05-02 12:30

影／澳洲人瑞科學家過104歲生日 嘆「不快樂、我想死」

2018-05-02 17:36

等待聯準會政策聲明 日股小跌作收

2018-05-02 15:05

黑煙變墨水？印度發明家創新方法抑制空汙

2018-05-02 15:04

餵食惹禍！ 澳旅客遭袋鼠攻擊 破相縫17針

2018-05-02 15:01

6年來最惠！ 蘋果加發20億美元股息給股東

2018-05-02 14:44

百年吉他廠Gibson聲請破產保護

2018-05-02 14:35

美商務部初裁：台韓等5國 涉PET樹脂傾銷

2018-05-02 14:33

美將赴陸貿易談判 川普：早該解決

2018-05-02 14:33

美商長赴中談貿易：談不攏就加稅

2018-05-02 13:51

Fed利率決策發布前夕 分析師預測不會升息

2018-05-02 13:49

影／臉書F8大會推新功能 約會配對替用戶牽紅線

2018-05-02 13:42

影／蘋果Q2財報亮眼 加碼千億美元回購庫藏股

2018-05-02 13:21

巴菲特：買比特幣並不是投資 只是一種賭博遊戲

2018-05-02 13:13

【國際經濟解析】美元是否止貶回升？只能猜猜看

2018-05-02 11:03

延長豁免後 美擬對進口鋼鋁實施更多限制

2018-05-02 10:16

日經：美國要求中國放棄「中國製造2025」政策

2018-05-02 09:21

蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞

2018-05-02 09:01

為什麼 Google、Amazon 不進軍金融市場？

2018-05-02 08:59

減稅效益 蘋果股東獲益1020億美元

2018-05-02 08:43

油價、金價均走低 受美元上漲影響

2018-05-02 08:20

美元走高 因經濟成長前景和貿易爭端緩解

2018-05-02 07:51

美中將展開貿易談判 貿易代表賴海哲：巨大挑戰

2018-05-02 07:40

美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29

蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09

蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09

Fitbit揪Google 攻數位醫療

2018-05-02 00:45

美速食店搶客 推1美元餐

2018-05-02 00:45

「輕斷食」興起 新創瞄準商機

2018-05-02 00:45

UA本季恐虧錢 股價大跌

2018-05-02 00:45

美元走強 金價黯淡

2018-05-02 00:45

科技業IPO 大增

2018-05-02 00:45

紐交所大咖多 強槓那指

2018-05-02 00:45

市場認定：Fed這次貨幣政策會議 將按兵不動

2018-05-02 00:45

韓出口下滑 18個月首見

2018-05-02 00:44

美延緩對歐加墨課鋼鋁稅

2018-05-02 00:35

美財長3日訪中 紓解貿易緊張

2018-05-02 00:35

南韓4月出口 18個月來首見下滑

2018-05-02 00:28

美財長率團 登陸談貿易 「審慎樂觀」

2018-05-02 00:15
看更多

熱門文章

道瓊盤初跌逾200點 蘋果逆勢連漲二日

2018-05-01 22:29

38萬士兵恐腦部重創...當代美軍的頭號大敵是它

2018-05-02 10:00

金正恩老菸槍不顧孕妻 見文在寅全程未碰

2018-05-01 22:26

醫生：川普競選時漂亮的健康報告是川普口述的

2018-05-02 08:20

蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09

蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09

富士山噴發降灰恐癱瘓首都圈 日研擬對策

2018-05-01 22:10

超音波測錯性別 無良醫師狠心剪斷男嬰生殖器

2018-05-02 12:48

拒川普邀任科技顧問！比爾蓋茲：對我時間非最好利用

2018-05-01 21:53

經濟解析／美股為何欲振乏力？可能擔心這個

2018-05-01 23:23

英國驚見「史前河中怪獸」 無眼長相怪異

2018-05-02 11:27

日高校陸生占9成 校長還率師生高唱中國大陸國歌

2018-05-02 14:25

潑果汁事件赴警局說明 韓航野蠻二千金頻道歉

2018-05-01 21:09

日經：美國要求中國放棄「中國製造2025」政策

2018-05-02 09:21

CNN調查Uber醜聞 全美103名司機被控性侵

2018-05-01 22:45

日本京都南禪寺出現刺鼻氣味 4人送醫

2018-05-02 12:35

談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決

2018-05-01 22:36

校方要禁大型看板 京都大學學生激烈反對爆衝突

2018-05-01 20:46

美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29

影／巴西聖保羅大樓遭火噬 整棟崩塌衝擊威力如海嘯

2018-05-02 13:49

好過份！毒品放小狗肚內走私 倖存狗改當緝毒犬

2018-05-02 12:58

陸男喝醉搭車被嫌吵 怒將日男甩向電車致重傷昏迷

2018-05-02 14:29

以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核

2018-05-02 00:14

泰姬瑪哈陵變綠染黑 印度最高法院要政府求助

2018-05-02 11:37

抄多啦A夢「機器貓」侵權 商標無效確定

2018-05-01 21:40

蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞

2018-05-02 09:01

文在寅建議頒諾貝爾和平獎 川普似乎滿意

2018-05-02 06:10

南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條

2018-05-02 17:29

媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥

2018-05-02 00:19

美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死

2018-05-02 00:16

殖利率上升美元走強 經理人如何看金融市場走向？

2018-05-02 12:30

日本政府宣布5月9日辦中日韓峰會 北韓問題是重點

2018-05-01 21:48

內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰

2018-05-01 23:03

影／蘋果Q2財報亮眼 加碼千億美元回購庫藏股

2018-05-02 13:21

捉迷藏躲烘衣機 10歲男童被電死

2018-05-02 08:50

驚人又出色的血壓？川普健康報告被爆捏造

2018-05-02 14:31

忘了登機…看臉尋人

2018-05-02 02:24

美速食店搶客 推1美元餐

2018-05-02 00:45

WHO報告：全球90%人口暴露在危險級空汙之中

2018-05-02 09:58

美元走強 金價黯淡

2018-05-02 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top