殖利率上升，美元走強，經理人如何看金融市場走向？

2018-05-02 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



10年期美債殖利率一度攻上3%，創4年來高點，美元匯率也達到今年元月來高點。面對市場變局，彭博資訊詢問20位基金經理人對金融市場的展望，普遍共識是金融市場將因為央行緊縮、貿易戰威脅，以及全球經濟成長可能已經越過頂峰，而出現動盪；小心高殖利率債券，注意美元走強，並避開信用市場；最值得擔心的是貿易戰、人民幣貶值及科技股賣壓。

以下是經理人對不同市場的看法：

1.美元陷入窘境：

大部分經理人同意未來幾周美元將進一步升值，但對於美元是否已達到長期翻升點，或只是貶值走勢中的反彈，仍看法分歧。外匯期貨市場的數據顯示，美元的非商業部位仍是淨空狀態。

由於聯準會（Fed）政策更加緊縮，推動美債殖利率走高，使美元多頭受到激勵。2、3月時美元匯率與2年期美債殖利率走勢為負相關，但4月已轉為正相關。

美元匯率指數並站上200天移動平均線之上，是近一年來首次。

2.債券困境：

避險基金賭美債將繼續下跌，主因美國財政部增發公債，但買氣持續減退。目前財政部雖以較短期公債為主要發行標的，但經理人認為最終將增發長債，使殖利率曲線趨陡。

英國公債也看陡殖利率曲線。大部分投資人原先預期英格蘭銀行將於5月升息，但由於第1季經濟成長率僅季增0.1%，遠低於預期，使短債殖利率升勢減緩。

3.股市神經繃緊：

經理人對股市的看法相當分歧。手腳超快的避險基金經理人傾向於看跌，而較為持重的實質基金經理人卻並非如此悲觀。

MSCI全球股價指數於元月29日創新高後，迄今已回檔逾7%，令投資人擔心大多頭行情就此結束。經理人擔心科技股太貴，且動能減弱，是看跌股市的主因；經理人也擔心目前市場尚未充分反映貿易戰可能帶來的衝擊，因此保護主義升高也可能是另一項風險來源。川普政府雖宣布將歐盟、墨西哥及加拿大鋼鋁關稅豁免期延長到6月1日，但這只會使歐、美貿易對峙的時間拖長。

4.匯率風險：

經理人擔心市場太過相信中國會對美國做出重大讓步，以避免引發全面貿易戰；而一旦美、中非攤牌不可時，中國很可能以美國保護主義為藉口，讓人民幣大幅貶值，並引發全球金融動盪。

經理人的另一項共識是看升日圓（也看好日股），主因日圓備受打壓。儘管今年第1季日圓貿易加權匯率指數曾急升4.9%，但過去5周卻連續走貶；而且日銀目前雖維持超寬鬆政策，但經理人猜測日銀可能正在準備跨出貨幣政策正常化的第一步。

5.公司債看壞：

極少經理人仍看好公司債市場。雖然並非人人都主張棄守，但很少人認為還有賺頭，因為公司債與公債利差正在縮小。

例如紐約iShares iBoxx投資級公司債ETF的空單部位3月已達到7年來高點；之後雖小幅減少，但仍然處於高水準。

6.新興市場資產：

經理人對新興資產看法相當不一致。避險基金基理人雖預測殖利率升高，及全球經濟成長下降，這些都對新興股、債市不利，但沒有人非常擔心新興資產。

不少經理人看好土耳其夏季選舉之前是進場機會；至少土耳其債市高達13%的殖利率，對經理人極具吸引力。