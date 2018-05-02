減稅效益 蘋果股東獲益1020億美元

2018-05-02 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



法新社 分享 facebook 蘋果公司1日公佈財報亮眼，並宣布由於海外獲利匯回減稅，將大幅提高股利，加上收購1000億美元庫藏股，公司股東利益將達1020億美元。

美聯社報導，蘋果公司股息提高16％，每股增加至73美分，是蘋果公司6年以來最大調幅。而蘋果本季盈餘亮眼，據估計，提高每股股息10美分，代表每年蘋果將多發出20億美元給股東。

蘋果公司宣布，未來將收購1000億美元庫藏股，這將推高股價回饋股東。此舉除了將減少股票交易數量，也會增加每股獲益，這是衡量公司價值重要依據。

這是蘋果首次公佈股東可因美國總統川普去年推行稅改而獲得的利益。不過在3月31日截止的第二季，蘋果的iPhone銷售5220萬支，略低於外界估計的5300萬支。但股利提高和庫藏股計畫仍使盤後股價上漲超過3％。

【中央社╱紐約1日綜合外電報導】

蘋果公司第2季獲利和營收激增，雙雙優於分析師預期，並宣布將庫藏股計畫規模增加1000億美元（新台幣2.9兆元），減輕外界對iPhone前景和受美中貿易緊張影響的憂慮。

法新社報導，第2季（3月31日止）蘋果獲利增加25.3%至138億美元，營收增加15.6%至611億美元，都優於分析師預期。

財報出爐後，蘋果盤後股價應聲攀漲3.8%，報175.49美元。雖然iPhone銷售不如預期，但蘋果所有領域的大部分項目營收仍增長。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）看好公司前景，還說蘋果產品線是「我們有史以來最好的」，也為iPhone X的銷售佳績辯護。iPhone X因為要價1000美元，引發外界擔心恐訂價過高。

拜2017年美國政府推出的減稅方案之賜，提高蘋果獲利，坐擁龐大現金，蘋果因此追加1000億美元買回庫藏股，另外還將季度股息提高16%。

財務長梅斯特里（Luca Maestri）在一場分析師電話會議中表示，蘋果會以「非常快的速度」實施股票回購，但時間表還是要根據市場動態再做決定。