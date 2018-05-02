親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／鼓勵更多技職生參加技能競賽，然後呢？

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

減稅效益 蘋果股東獲益1020億美元

2018-05-02 08:43聯合報 記者許祖菱╱即時報導

法新社
法新社
分享
蘋果公司1日公佈財報亮眼，並宣布由於海外獲利匯回減稅，將大幅提高股利，加上收購1000億美元庫藏股，公司股東利益將達1020億美元。

美聯社報導，蘋果公司股息提高16％，每股增加至73美分，是蘋果公司6年以來最大調幅。而蘋果本季盈餘亮眼，據估計，提高每股股息10美分，代表每年蘋果將多發出20億美元給股東。

蘋果公司宣布，未來將收購1000億美元庫藏股，這將推高股價回饋股東。此舉除了將減少股票交易數量，也會增加每股獲益，這是衡量公司價值重要依據。

這是蘋果首次公佈股東可因美國總統川普去年推行稅改而獲得的利益。不過在3月31日截止的第二季，蘋果的iPhone銷售5220萬支，略低於外界估計的5300萬支。但股利提高和庫藏股計畫仍使盤後股價上漲超過3％。

【中央社╱紐約1日綜合外電報導】

蘋果公司第2季獲利和營收激增，雙雙優於分析師預期，並宣布將庫藏股計畫規模增加1000億美元（新台幣2.9兆元），減輕外界對iPhone前景和受美中貿易緊張影響的憂慮。

法新社報導，第2季（3月31日止）蘋果獲利增加25.3%至138億美元，營收增加15.6%至611億美元，都優於分析師預期。

財報出爐後，蘋果盤後股價應聲攀漲3.8%，報175.49美元。雖然iPhone銷售不如預期，但蘋果所有領域的大部分項目營收仍增長。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）看好公司前景，還說蘋果產品線是「我們有史以來最好的」，也為iPhone X的銷售佳績辯護。iPhone X因為要價1000美元，引發外界擔心恐訂價過高。

拜2017年美國政府推出的減稅方案之賜，提高蘋果獲利，坐擁龐大現金，蘋果因此追加1000億美元買回庫藏股，另外還將季度股息提高16%。

財務長梅斯特里（Luca Maestri）在一場分析師電話會議中表示，蘋果會以「非常快的速度」實施股票回購，但時間表還是要根據市場動態再做決定。

蘋果Apple

相關新聞

為什麼 Google、Amazon 不進軍金融市場？

2018-05-02 08:59

蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09

經濟解析／美股為何欲振乏力？可能擔心這個

2018-05-01 23:23

蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞

2018-05-02 09:01

油價、金價均走低 受美元上漲影響

2018-05-02 08:20

美元走高 因經濟成長前景和貿易爭端緩解

2018-05-02 07:51

美中將展開貿易談判 貿易代表賴海哲：巨大挑戰

2018-05-02 07:40

美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29

蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09

Fitbit揪Google 攻數位醫療

2018-05-02 00:45

美速食店搶客 推1美元餐

2018-05-02 00:45

「輕斷食」興起 新創瞄準商機

2018-05-02 00:45

UA本季恐虧錢 股價大跌

2018-05-02 00:45

美元走強 金價黯淡

2018-05-02 00:45

科技業IPO 大增

2018-05-02 00:45

紐交所大咖多 強槓那指

2018-05-02 00:45

市場認定：Fed這次貨幣政策會議 將按兵不動

2018-05-02 00:45

韓出口下滑 18個月首見

2018-05-02 00:44

美延緩對歐加墨課鋼鋁稅

2018-05-02 00:35

美財長3日訪中 紓解貿易緊張

2018-05-02 00:35

南韓4月出口 18個月來首見下滑

2018-05-02 00:28

美財長率團 登陸談貿易 「審慎樂觀」

2018-05-02 00:15

道瓊盤初跌逾200點 蘋果逆勢連漲二日

2018-05-01 22:29

美對陸關稅短痛長多？研究指經損近卅億美元 農民最慘

2018-05-01 17:45

中國的「白色大象」 斯里蘭卡326億閒置港口

2018-05-01 17:27

美延長鋼鋁稅豁免 未提及是否納入台灣

2018-05-01 13:23

澳洲央行一如預期維持利率不變於歷史谷底1.5%

2018-05-01 13:07

旺宏vs.東芝 美ITC初步認定東芝記憶體產品並未侵權

2018-05-01 11:53

歷年第10家 又一家財星500強企業 遷往維州費郡

2018-05-01 11:37

Panasonic子公司涉賄 將付美80多億罰款和解

2018-05-01 11:17

南韓4月出口18月來首見下滑 都是美中貿易衝突害的？

2018-05-01 11:02

再爆歧視！英麥可王子妃喚家中2黑羊大小威廉斯

2018-05-01 10:51

鋼鋁關稅 加墨歐盟再獲暫時豁免台日未納入

2018-05-01 10:45

WhatsApp執行長擬辭 臉書將失倡議隱私者之一

2018-05-01 10:20

美鋼鋁稅生效？白宮宣布：歐盟、加、墨延長談判

2018-05-01 09:18

阿里巴巴對公司名稱遭用提告禁止 遭美法官駁回

2018-05-01 09:04

川普延後至6月1日決定 是否對歐盟、加、墨徵鋼鋁稅

2018-05-01 08:28

電競玩家退休後…轉職不易

2018-05-01 01:46

星教育機構 亞洲大擴張

2018-05-01 01:46
看更多

熱門文章

道瓊盤初跌逾200點 蘋果逆勢連漲二日

2018-05-01 22:29

梅根衣著打破王室傳統？揹斜背包、不穿絲襪都犯大忌

2018-05-01 12:08

中國的「白色大象」 斯里蘭卡326億閒置港口

2018-05-01 17:27

金正恩老菸槍不顧孕妻 見文在寅全程未碰

2018-05-01 22:26

再爆歧視！英麥可王子妃喚家中2黑羊大小威廉斯

2018-05-01 10:51

蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09

蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09

南拆北撤！南韓拆邊界大聲公 北韓也跟進

2018-05-01 13:31

醫生：川普競選時漂亮的健康報告是川普口述的

2018-05-02 08:20

富士山噴發降灰恐癱瘓首都圈 日研擬對策

2018-05-01 22:10

拒川普邀任科技顧問！比爾蓋茲：對我時間非最好利用

2018-05-01 21:53

經濟解析／美股為何欲振乏力？可能擔心這個

2018-05-01 23:23

狠甩4.5公斤！哈利為了婚禮淨食瘦身 還戒菸拚生育

2018-05-01 15:20

美對陸關稅短痛長多？研究指經損近卅億美元 農民最慘

2018-05-01 17:45

旺宏vs.東芝 美ITC初步認定東芝記憶體產品並未侵權

2018-05-01 11:53

男子溺水被救起 反過頭控告救他的救生員、警察

2018-05-01 11:41

英名廚奧利佛推廣健康飲食 自己卻發福不少

2018-05-01 15:00

潑果汁事件赴警局說明 韓航野蠻二千金頻道歉

2018-05-01 21:09

CNN調查Uber醜聞 全美103名司機被控性侵

2018-05-01 22:45

談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決

2018-05-01 22:36

梅根馬克爾入籍英國前 先經冷知識大考驗

2018-05-01 17:37

影／鵜鶘亂入大學畢典引騷動 網友：牠也想畢業啦！

2018-05-01 17:45

校方要禁大型看板 京都大學學生激烈反對爆衝突

2018-05-01 20:46

經濟解析／跟中國談貿易 表面贏家常是大輸家

2018-05-01 17:34

美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29

媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥

2018-05-02 00:19

美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死

2018-05-02 00:16

日本政府宣布5月9日辦中日韓峰會 北韓問題是重點

2018-05-01 21:48

以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核

2018-05-02 00:14

內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰

2018-05-01 23:03

美速食店搶客 推1美元餐

2018-05-02 00:45

文在寅建議頒諾貝爾和平獎 川普似乎滿意

2018-05-02 06:10

CNN：金正恩同意板門店開「川金會」

2018-05-01 13:25

川普加關稅 恐丟掉近3萬蒙大拿州農場主鐵票

2018-05-01 14:29

WhatsApp執行長擬辭 臉書將失倡議隱私者之一

2018-05-01 10:20

影／南京不哭 還原中日戰爭殘殺史實

2018-05-01 12:29

「買美國貨」政策 政府機構也做不到

2018-05-01 14:34

加拿大版川普出頭？反體制福特料選上安大略省長

2018-05-01 14:44

以色列稱掌握伊朗核武證據 伊朗：「幼稚」老把戲

2018-05-01 10:19

非法移民大軍壓境 華人見解兩極

2018-05-01 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top