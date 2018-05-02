美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒

2018-05-02 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股受貿易方面的正面消息帶動，標普500指數、那斯達克指數收高；川普政府官員對與中國貿易關係，以及墨西哥有關北美自由貿易協定（NAFTA）磋商的談話，提振市場的樂觀情緒。

美國貿易代表賴海哲稱，不希望改變中國的經濟體系，但希望限制其對美國造成的損害並鼓勵更多的外國競爭。墨西哥經濟部長Ildefonso Guajardo稱，將在下周回應美國關於汽車規則的提議。如果協商官員有足夠的創造力和靈活性，可望會達成協議。

道瓊工業指數收跌64.10點或0.27%，至24,099.05點；標普500指數上長6.75點或0.255%，至2,654.80點；那斯達克指數收漲64.44點或0.91%，至7,130.70點。

通膨數據在盤初拖累大盤，但貿易方面的消息鼓舞投資人。Inverness Counsel的首席投資策略師Tim Ghriskey說：「市場已存在一定程度的擔憂，但貿易方面有積極的前景。」

輝瑞股價下跌3.3%，是周二跌幅最大的道指成分股，公司公布的營收與預期的差距為一年來最大，因為其主要藥品的需求低於預期。