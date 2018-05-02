蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏

2018-05-02 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



蘋果第2季營收和獲利均優於預期，主因服務事業營收大增31%。 路透 分享 facebook

蘋果公司周二公布財報，會計年度第2季營收和獲利均優於預期，主因服務事業營收大增31%；蘋果並預測。下一季營收動能可望持續，緩解iPhone需求前景的疑慮。

蘋果財報顯示，第2季iPhone銷售量達5,220萬支，略低於華爾街分析師的目標，但在全球智慧手機需求放緩之際，iPhone需求顯示一定的韌性。

蘋果預期會計年度第3季營收介於515億美元至535億美元之間，華爾街分析師預期的516億美元。

另外，蘋果把資本回饋計畫擴大，額外增加1,000億美元用於股票回夠，於6月當季開始執行。公司還表示，3月回購股票235億美元，這是公司把千億美元現金大部分匯回美國的跡象。

蘋果股價今年以來累計下跌0.1%，周二收報169.10美元，股價盤後上漲3.7%，至175.50美元。

●蘋果第2季營收611億美元，去年同期為529億美元。優於分析師預估的608億美元。

●蘋果第2季賣出5,220萬支iPhone，略低於分析師預期的5,230萬支，高於去年同期的5,070萬支。

●iPhone平均售價為728美元，華爾街預期為742美元。

●第2季每股盈餘（EPS）2.73美元，高於分析師預估的2.68美元，去年同期每股盈利為2.10美元。

●包括Apple Music，App Store和iCloud在內的蘋果服務業務營收為91億美元，分析師預期為83億美元。蘋果稱，服務事業至2021年時規模將成長至每年500億美元。