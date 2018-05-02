蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％

2018-05-02 06:09 中央社 紐約1日綜合外電報導



蘋果公司今天公布財報，第二季（2Q）盈餘大增25.3%至138億美元，並宣布新的收購1000億美元庫藏股計畫，不過iPhone的銷售量稍微低於預期。

在3月31日截止的第二季，iPhone銷售5220萬支，微低於共識估計值5300萬支。