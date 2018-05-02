勞動節法蘭克福和巴黎股市休市 倫敦股市收高

2018-05-02 03:09 中央社 倫敦1日綜合外電報導



今天是勞動節，全球股市大多休市，包括歐洲3大股市中的法蘭克福和巴黎股市。倫敦股市今天收盤則是上揚。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚0.2，以7520.36點作收。

適逢勞動節，倫敦股市交易清淡。