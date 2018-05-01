經濟解析／美股為何欲振乏力？可能擔心這個

2018-05-01 23:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，三個月前，股市投資人還陶醉於全球景氣終於同步擴張的喜悅中，但如今還不到年中，市場氛圍已變調，所謂「全球成長同步化」的樂觀氣氛煙消雲散，「停滯性通膨」（stagflation）疑慮則與日俱增。

「停滯性通膨」通常指通膨率與失業率居高不下，而且伴隨著疲弱的經濟需求。

富時羅素（FTSE Russell）全球市場研究主管Alec Young表示，或許正是因為市場對經濟減緩的憂慮很深，以至於即使亞馬遜、臉書等重級企業發布亮麗的上季財報，美股依然「悶悶不樂」。

根據FactSet的資料，已公布第1季財報的標普500指數成分股公司中，約有80%的盈餘結果超越分析師預期，比去年第4季平均值74%還要好。而且，超越預期的幅度甚大，第1季平均比市場預測高9.4%，也遠勝去年第4季的5.1%。

面對如此優異的表現，華爾街不但沒有歡聲雷動，美股道瓊工業指數上周跌0.6%，本周來連兩個交易日下挫，1日美股早盤跌逾307點至23,855.5點，跌幅達1.3%。

Young接受MarketWatch訪問時說：「問題出在總體經濟情勢使股市展望蒙上陰影，阻撓投資人仗著盈餘利多乘勝追擊。」

最新世界各地浮現總體經濟成長減速跡象。例如，英國今年第1季經濟成長速度趨緩至逾五年來最慢。歐元區最大經濟體德國2月工業生產陡降1.6%，反映歐洲整體經濟景氣開始轉弱，一大因素是對美國總統川普加徵進口關稅的顧慮。這些顧慮促使歐洲央行（ECB）上周決定維持現行寬鬆貨幣政策不變。

在亞洲，日本銀行（央行）總裁黑田東彥宣布，放棄2％通膨率達標的時間表。這凸顯日銀此刻陷入不安，認為在寬鬆貨幣政策正常化之前，還有許多工作要做。

與此同時， 隨著大宗商品行情上漲，尤其是原油價格近來勁揚，美國西德州輕原油今年來漲幅達12.5%，通膨復熾的疑慮也逐漸蔓延。原物料價格上漲，意味企業面臨成本升高，而成本上漲壓力可能終會轉嫁給消費大眾，不利於消費支出與經濟成長。

目前為止，尚未見到物價上漲失控的跡象，但Young表示，在經濟減緩的同時，通膨又蠢動，是否演變成「停滯性通膨」，值得密切關注。

他說：「最近成長率下滑，同時，從工資到商品行情，各種通膨指標攀升，儘管升幅溫和，但投資人現在對停滯性通膨的風險比之前敏感。」

話雖如此，他指出，最近的數據只見停滯性通膨的影子乍現，尚未發展成嚴重情況，而且許多以往藉以辨識停滯性通膨時期的經濟指標，例如失業率，目前仍維持在低點。