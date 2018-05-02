美元走強 金價黯淡

2018-05-02 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



在利率看升展望濃厚下，美元1日上測2018年新高價位，今年來走勢由跌翻漲，加重國際金價回檔壓力，黃金期貨價格續挫，年初迄今原有的漲幅已全部回吐。

紐約1日早盤，黃金6月期貨一度跌0.9%至每英兩1,306.8美元，延續4月份下跌0.6%的頹勢。至此，今年來金價跌幅已達0.79%。

若跌勢不止，可能下探3月1日以每英兩1,305.20美元收盤以來的最低價位。

美元走勢轉強抑制黃金需求。DXY美元指數早盤挺升近0.5%至92.268，不僅已從2月間的多年低點翻升，也已漲抵1月11日來最高，而且高於年初時價位。

美元4月對一籃子六種主要貨幣升值1.9%，漲勢大約是美國總統川普2016年11月勝選以來最強，已影響黃金及其他以美元計價商品的買氣。

美元走強、金價回軟也發生在聯準會（Fed）貨幣政策會議舉行前夕。

儘管市場普遍預期Fed這次會維持利率不變，但一般預料決策官員強調今年至少還會再升息三次，這將推升美元、打壓金價。

交易員表示，市場人士料定Fed會在利率政策方面顯得更鷹派，於是競相趕在Fed開會前買進美元。此外，歐洲大部分市場和亞洲局部地區1日休市，匯市交投相對淡靜，也放大匯率波動。

美元也對一些主要貨幣升破重要價位，反映美國成長及利率展望與其他國家分歧，促使投資人進場追高美元。

美元兌歐元挺升至三個半月來最高，升抵1.2026美元兌1歐元，比2月所見的三年低點升值逾5美分；美元兌澳元、瑞典克朗、瑞士法郎、英鎊和許多新興市場貨幣也紛紛突破重要價位。

分析師指出，歐元區經濟數據比預期弱，使市場對歐洲央行（ECB）貨幣政策正常化的展望起疑，加上美國10年期公債殖利率走高，都刺激美元買盤。