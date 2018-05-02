科技業IPO 大增

2018-05-02 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



Dropbox上市首日大漲36%。 法新社 分享 facebook 今年第1季首次股票公開發行（IPO）市場的表現為2015年以來最佳，其中科技公司占總集資金額多達四成，為其他產業的兩倍，顯示科技IPO市場正在回溫。

今年首季全球有44家公司IPO，共集資近160億美元，其中10家為科技公司，集資額占總IPO的40%。不過除了Dropbox外，這些公司多半為名不見經傳的雲端軟體業者，而像Uber、Airbnb等名聲響亮的大咖仍留在「獨角獸」陣營。第2季迄今，瑞典串流平台Spotify是唯一家喻戶曉科技公司申請上市，但採非傳統的直接上市途徑。

復興資本公司（Renaissance）IPO市場策略師甘迺迪說：「科技鐵定是現在IPO市場的亮點。」「這些企業軟體業者更容易估值；投資人對成長有興趣，願意接受新模式。」

五家聚焦於訂閱商業模式的年輕軟體公司在4月稍後上市，投資人爭搶這些股票，使它們在上市首日股票一飛沖天。根據市場情報業者Ipreo，電子簽章業者DocuSign在交易首日飆升37%、專業管理軟體業者Smartsheet跳漲30%、人力資源軟體公司Ceridian控股勁揚39%。

4月初也有兩家雲端大咖的IPO受到矚目，為管理訂閱為主的企業提供雲端軟體的Zuora，在上市交易首日股價狂漲43%，而雲端軟體製造商Pivotal軟體公司股價則在第一個交易日漲5%。投資人喜歡雲端軟體是因為營收來源較容易預測。