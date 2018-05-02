紐交所大咖多 強槓那指

2018-05-02 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



科技業在那斯達克上市通常被視為理所當然，但隨著通訊軟體業者Snap與串流音樂平台Spotify在紐約證交所（NYSE）上市，NYSE挑戰那斯達克在科技IPO的王座意味相當濃厚。

過去兩年有兩樁受高度矚目的科技公司選擇在紐約證交所上市，去年3月Snap在IPO集資39億美元；今年4月Spotify直接掛牌交易，上市首日市值衝上265億美元。由於Uber和Airbnb等重量級獨角獸未來可能掛牌上市，兩家交易所的競爭將趨白熱化。

紐約證交所負責上市業務的主管杜托說，NYSE慢慢在迎頭趕上。2012年臉書上市首日也讓那斯達克灰頭土臉，因為交易系統出包，導致臉書開盤時間延遲，並出現許多故障，這個事件進一步鼓舞了NYSE。

當然近年來NYSE也深刻體認到科技公司將是產業新巨人、因而修改其上市標準，並開始積極招徠矽谷公司。科技股在NYSE上市的占比，也從1990年代的個位數一路攀升至2013至2015年的52%。

兩家交易所的競爭勢將日益激烈，根據Dealogic的資料，在2016年Nasdaq攫取85%科技上市案，今年來也領先，有54%科技上市案。

NYSE在2017年則有51樁上市案，吸納80%的IPO資金。