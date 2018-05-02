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韓出口下滑 18個月首見

2018-05-02 00:44經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓4月出口意外下滑，18個月來首見頹勢，反映全球需求鬆弛，無法趕上去年勁揚步調...
南韓4月出口意外下滑，18個月來首見頹勢，反映全球需求鬆弛，無法趕上去年勁揚步調，也令人憂心美中貿易衝突已對全球貿易前景投下陰霾。 歐新社
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南韓4月出口意外下滑，18個月來首見頹勢，反映全球需求鬆弛，無法趕上去年勁揚步調，也令人憂心美中貿易衝突已對全球貿易前景投下陰霾。

南韓4月出口較去年同期下滑1.5%至501億美元，是2016年10月首見頹勢。路透調查分析師意見原估成長4.1%。

4月進口增長14.5%至434億美元，形成貿易順差66億美元，略少於3月的68億美元。

南韓通商產業資源部表示，出口下滑主要因去年4月出口強勁成長的「基期影響」。Eugene投證首席經濟師李憲宰（音譯）也說：「出口雖下滑，但無須視為因全球需求遽降的硬著陸，因為出口額像3月一樣仍在500億美元以上。」

通商部表示，4月出口連續第二個月超過500億美元，累計今年前四個月達歷史新高1,955億美元，成長率為6.9%。

去年4月因金額高達54.5億美元的離岸設備交船，船舶類出口勁揚23.8%，也解釋何以今年4月船舶類外銷遽減75%。通商部表示，若不計船舶出口，4月出口成長10.4%。

通商部說：「若排除船舶外銷，我國整體出口保持上揚趨勢。」

半導體出口勁升37%至97.8億美元，反映高價記憶晶片和儲存產品的銷售勁揚。機器出口成長13.1%，油品出口成長53.6%。

汽車和無線通訊設備表現較差，汽車出口衰減8.6%，反映北美業績停滯，無線通訊設備銳減40.7%。

對中國大陸出口成長23%，對日本成長17.8%，但對歐盟成長遽減21.2%，對越南出口減17.6%。

大信證券經濟研究員林惠榮（音譯）說：「美中仍有爆發貿易戰的風險，如此將影響全球需求並傷害南韓出口。」他預測南韓今年出口成長率在7%至9%之間。

經濟日報提供
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