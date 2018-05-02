美延緩對歐加墨課鋼鋁稅

2018-05-02 00:35 經濟日報 國際中心／綜合外電



美國總統川普決定，將延後至6月才決定是否對歐盟、加拿大和墨西哥的銷美鋼鋁課徵關稅。 路透 分享 facebook 美國總統川普30日決定，將延後至6月1日才決定是否對歐盟、加拿大和墨西哥的銷美鋼鋁課徵關稅，在各國積極談判協商之際，給予重要盟友再30天的緩徵期。

白宮發布聲明指出，川普授權修改關於鋼鋁關稅「232」措施，已與南韓就鋼材進口達成最終協議，意指美國讓南韓永久豁免關稅的交易已定案，至於與加拿大、墨西哥、歐盟成員國的談判時間將延長30天，至6月1日。與阿根廷、澳洲、巴西就鋼鋁方面原則上達成協議，細節短期內完成。但不論是已豁免或延長暫時豁免的國家名單，仍未見日本與台灣入列。

白宮指出，在這些談判過程中，川普政府會著重於配額，以限制進口、防止轉運，並保障國家安全。

歐盟執委會1日回應，要求美國政府給予鋼鋁產品關稅永久豁免，並說美國的最新決定只是延長不確定性，企業決策都已大受影響。

外界原先就預料，加拿大和墨西哥會列入緩徵，但不確定美國是否會按預定計畫、自5月1日起向歐盟加徵關稅。川普政府的最新決定暫時推遲對緊密盟友課徵關稅，以及引發美國產品遭迅速報復的爭議性舉措。

川普政府3月初宣布對進口鋼鐵加徵25%關稅，對進口鋁材加徵10%關稅，於當月23日生效。

但白宮在生效日前一天宣布獲得暫時豁免的國家，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國和南韓。

白宮當時指出，暫時豁免的期限到5月1日，接下來則取決於是否能夠討論出令人滿意的替代方案，以解決美國國安受到的威脅。川普的算盤，是施壓盟友和貿易夥伴重談條件較有利於美國的自貿協定。

聯邦參議員魯比歐在川普作出最後決定前夕，發布推文指出，美國與中國大陸在貿易方面須重新平衡，但與歐盟成員國、巴西、阿根廷、日本等國展開貿易戰不是個好主意，美方可以與這些盟友合作一起解決貿易問題，並將重點放在中國上。