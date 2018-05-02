美速食店搶客 推1美元餐

2018-05-02 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美速食業搶市，強推1美元價值餐。 美聯社 分享 facebook 美國速食店業者近來又強打只要1美元就可飽餐一頓的便宜速食餐，顯示在消費者支出降溫之際，連鎖速食餐廳不得不調整策略，以低價搶顧客。

麥當勞2002年首度推出「1美元餐」大受歡迎，此後「價值餐」就成為美國速食業推升客流量的常用公式。近年來麥當勞等大型連鎖店不凸顯這種平價餐點，改為投資標榜品質更優、自然健康的餐飲，迎戰走高價路線的Chipotle Mexican Grill和Chick-fil-A。

如今隨著消費者支出趨緩，「價值餐」今年又捲土重來。經濟學家估計，今年美國消費者支出可能只增加1.5%，增幅不僅比去年第4季的4%趨緩，更是近五年來最低。去年美國餐廳總客流量與前年持平。

NPD集團分析師雷格絲說，今年第1季「價值餐」帶進的客流量成長10%，銷售額則躍增13%，支撐去年度（至3月截止）「價值餐」客流量升高1%，翻轉連續三年走下坡的頹勢。她說：「顯然各大連鎖餐廳業者今年為吸引顧客上門，已使出渾身解數。

百勝餐飲集團（Yum Brand）旗下以平價餐點和「渴望菜單」（Cravings Menu）著稱的塔可鐘（Taco Bell），似乎在最新一波價格戰中取得優勢。NPD數據顯示，Q1塔可鐘售價1美元的Nacho Fries薯條推出頭五周就賣了5,300萬份，創新高紀錄，協助衝高塔可鐘價值餐銷售業績。 麥當勞近五季同店銷售 圖／經濟日報提供 分享 facebook

麥當勞2013年捨棄人氣旺但利潤薄的「1美元餐」，但今年為贏回流失顧客，1月推出「1、2、3美元」價值餐，包含1美元的飲料加起司漢堡，2美元的小杯濃縮咖啡飲料加培根雙層牛肉堡，以及3美元的快樂兒童餐和經典雞肉三明治。

麥當勞接著在早餐時段祭出2份只要4美元的「混搭」超值餐，與塔可鐘、漢堡王的超值早餐競爭。

麥當勞30日發布財報，第1季全球同店銷售成長5.5％，增幅超越市場所估3.6%，是連續第11季增長。