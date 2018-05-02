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美財長3日訪中 紓解貿易緊張

2018-05-02 00:35經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

美國財長米努勤 法新社
美國財長米努勤 法新社
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由財長米努勤率領的美國貿易代表團將於3日訪問中國，洽談美中貿易關係。分析師表示，談判可望舒緩緊張局勢，但迅速達成協議的機會並不高。

代表團中還包括三位鷹派大將：貿易代表賴海哲、國家經濟委員會主席庫德洛與白宮貿易顧問納瓦羅。值得注意的是，之前被認為對中國不夠強硬的商務部長羅斯，這次也入列。美國總統川普對羅斯去年與中國就鋼鐵生產問題談判所做讓步感到不滿，並命令他停止談判。

米努勤在行前表示，預計在3、4日兩天與中方舉行貿易對話，議題包括貿易不平衡、智慧財產權、合資技術與合資企業等。他並表示對談判持樂觀態度。

經濟日報提供
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華爾街日報引述中國官員報導，中方可能釋出的善意包括，外國汽車進口關稅調降25%、放寬某些進口電影的配額 、採購更多美國產品以削減美國龐大貿易逆差，以及提議協商美中自貿協定等。美方則對中方將做出多大承諾持疑，計劃採取強硬立場。報導認為，美代表團此次訪問將提供舒緩緊張的機會，但不太可能快速解決問題。

紐約時報報導，在美貿易代表團赴北京談判前夕，據傳中方將拒絕考慮川普提出的兩項貿易要求，包括削減貿易逆差1,000億美元與禁止中國投資人工智慧和電動汽車等。

報導引述中國官員表示，中國政府不滿川普威脅要再對1,000億美元的中國商品徵收關稅，他們認為，中國在任何貿易爭端中，都能比美國和川普更持久。

報導表示，中國已準備好討論減少每年3,750億美元的貿易順差，但希望透過購買更多高科技美國產品來實現這一目標，而華府長期以來一直在阻止中方購買這些科技產品，轉而要求中國從美國購買更多化石燃料和其他商品。

川普羅斯

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