「輕斷食」興起 新創瞄準商機

2018-05-02 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



近年來掀起一股「輕斷食」風潮，也就是在限定時間內禁食，由於這種作法據說有助於提高專注力和生產力，受到矽谷人青睞，也有新創公司推出相關應用程式（App）搭上趨勢。

彭博資訊報導，過去三年來，透過搜尋引擎Google搜尋「輕斷食」的每月搜尋次數躍增將近十倍，最熱門的時候一個月被搜尋高達100萬次，搜尋次數幾乎等同於「減重」，更超過「節食」的次數。若干研究顯示，未進食和專注力及生產力有正向關聯。

飲食計畫付費程式PlateJoy在預防糖尿病的療程中加入輕斷食法，鼓勵用戶減重，降低罹病風險。PlateJoy也和保險業者合作，若保險業者客戶使用PlateJoy成功減重，保險公司就會付費給PlateJoy。這款程式提供的教練和進度追蹤服務一年收費230美元。

PlateJoy共同創辦人包格納（Christina Bogner）表示，PlateJoy鼓勵用戶採用有限制時間的飲食模式，採行這種方法的用戶每天只能在特定幾個小時飲食。她說，輕斷食法讓她在過去這幾年來減掉50磅。

南加州大學教授隆戈（Valter Longo）專門研究限食和壽命的關聯，研究顯示，採行輕斷食法的老鼠的壽命較長，測驗表現也較好。隆戈提倡多日節食法，並販售節食餐盒，內含湯、飲品、維他命甚至點心等食物，但份量都很少，顧客在第一日只會攝入約1,100卡熱量，接下來四日間，每日也只會攝取約750卡。

但專家警告輕斷食法潛在的負面效果，過去各式各樣的限制進食方式都很容易讓人出現飲食失調等問題。動物實驗也顯示，採行斷食的雌老鼠，荷爾蒙會受影響，且出現卵巢萎縮等問題。