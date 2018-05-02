Fitbit揪Google 攻數位醫療

2018-05-02 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



穿戴裝置製造商Fitbit宣布與Google合作，將採用Google雲端運算服務，促使醫療體系更容易共享用戶資料，推動數位醫療轉型，此舉激勵Fitbit股價的漲幅逼近10%。

根據雙方協議，Fitbit將取得Google雲端一個新軟體工具，鼓勵醫療產業進一步整合資料，譬如Fitbit蒐集到的用戶資料可跟電子病歷整合，如此臨床醫師將掌握更多病患個人化數據，提升對慢性病醫療與控制效果。

利多激勵Fitbit股價於4月30日一度暴漲9.81%，為2月14日以來最大盤中漲幅，終場勁揚4.72%。

彭博資訊報導，Fitbit執行長帕克擘劃的經營藍圖是減輕對消費者的依賴，將事業重心轉向醫療產業，如今Fitbit與Google聯手是帕克落實願景的第一個跡象。

在競爭日益激烈情況下，Fitbit在穿戴裝置市場的市占率下滑。消費性硬體一直是艱困產業，去年Fitbit僅賣出1,530萬個裝置，遠低於前年的2,230萬個。

由於傳統上醫療產業對共享病患病歷、承租雲端運算儲存空間的態度相當保留，Google雲端部門為了爭取醫療體系的客戶下了不少工夫。不過，到目前為止，Google並未顯示旗下雲端服務已跟大批醫療業者簽約。