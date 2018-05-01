ITC初步認定從台灣等五國進口的PET樹脂 傷害美廠商

2018-05-01 23:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



路透報導，美國國際貿易委員會（ITC）1日表示，初步認定從台灣等五國進口的聚乙烯對苯二甲酸酯（PET樹脂）已傷害美國的製造商。

ITC的聲明說，已認定來自台灣、巴西、印尼、南韓及巴基斯坦等五國的PET樹脂，以低於公允價值的價格在美國銷售，而美國商務部將在9月17日發布最後決定。