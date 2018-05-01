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併購成英國最大超市 執行長忘形唱賺大錢

2018-05-01 22:55中央社 倫敦1日綜合外電報導

英國最大連鎖超市之一聖斯伯利執行長庫普宣布將買下對手艾斯達數小時後，等待受訪時被拍到哼唱音樂劇第42街歌曲「我們會賺大錢」。這起收購案使聖斯伯利市值擴大8.6億英鎊。

路透社及英國「衛報」（The Guardian）報導，庫普（Mike Coupe）是在等候受訪時被拍到哼唱「我們會賺大錢」（We're in the Money），畫面後來被英國獨立電視台（ITV）公布。

庫普當時哼唱，「我們會賺大錢，天空陽光普照，咱們借錢，花錢，讓錢滾錢」，接著拿起旁邊的咖啡喝了一口。

買下艾斯達（Asda）已經讓庫普身價大漲，他所擁有的128萬股股票在消息宣布後，價值大增50萬英鎊（台幣約2079萬元）。

庫普已對此事致歉，表示若有任何人遭冒犯，他很抱歉。

他在聖斯伯利（Sainsbury's）發出的電郵聲明中說：「當時沒留意，只是試圖在接受電視訪問前緩和緊張。這首來自我去年看的音樂劇第42街（42nd Street）的歌曲，是令人遺憾的選擇。」

聖斯伯利昨天宣布，將以約73億英鎊（台幣約3035億元）從美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）手中買下艾斯達，以追上長期龍頭特易購（Tesco），成為英國市占率最高的超市集團。

英國

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