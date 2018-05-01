經濟解析／跟中國談貿易 表面贏家常是大輸家

2018-05-01 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國財政部長米努勤與白宮重量級團隊最早將於本周訪問中國，為解決貿易緊張進行談判。由於中國已宣布將開放汽車、金融及航太等產業，美國代表團顯然認為施壓策略已經生效，對談判前景一片樂觀。

但在跟中國打交道時，表象通常並非真象，而中國最新一波的市場改革尤其如此。北京完全不是在華府的關稅之下低頭，也不是誠心幫外資企業解決問題。這些從來不是中國的作派。

中國這些改革計畫的真正受惠者，其實是中國自己；真正的目的是「以夷制夷」，即統御外資企業、外國資金及外國科技，在全球市場打敗外國的競爭對手。

典型的例子就是解除汽車業管制。北京已承諾將取消外國企業在中國成立公司的股權限制，其中電動車業最早可能在今年內就解除，讓特斯拉等外企在中國能擁有完全屬於自己的公司。

但這並非中國改革的真正目的。電動車是「2025中國製造」計畫的重點項目之一。中國一心要主導電動車市場，而這項「改革」是達成此目標的必經之路。有了這項「改革」，外國電動車製造業者與供應廠商便沒有不在中國投資的理由，因而使中國能成為電動車全球競賽中的大贏家。

至於傳統汽車合資企業，取消現行股權限制規定的時間表較慢，因為傳統汽車不屬於優先發展項目。即便當真落實改革，情況也不會有多大變化，因為合資車廠早已習於現狀，可能根本沒有興趣改變營運模式；而且中國市場已經成熟，外資車廠的擴展空間有限。換言之，中國在這一塊已經拿到想要的成果。

金融業的情況也相當類似。去年中國政府宣布將放鬆外國投資者在中國開設銀行、經紀商、壽險公司及其他金融機構的股權限制，這對有意拓展中國金融市場的外國企業當然是好消息；尤其是基金管理及證券業，因為外資能夠擁有過半的股權。

但最終的贏家還是中國。由於中國金融機構深受壞帳偏高及經營不善之苦，因此中國當局樂見國際投資人投入新資金；至於外資能在中國有多大斬獲，則是另一回事。外資銀行現在已經可以在中國完全擁有自己的公司，但很難打不進市場，資產規模還不到中國銀行業資產總額的2%；保險業的情況也類似，現有合資保險公司竹市占率非常之小。

外資金融業者拓展中國市場的真正阻礙，並非股權限制，而是營業執照審批緩慢，監理機關的各種指示與非正式指導，以及種種差別待遇。因此金融業自由化的好處仍歸中國，包括外資注入新資金及專業能力。

國際投資人、企業家及決策者必須了解的是，中國領導人雖然信誓旦旦，然而在意識型態上並不認同自由市場本身，而是以市場力量為工具，來達成其他由國家所訂定的目標。換言之，中國不會只為了激勵競爭及提高生產力等更廣泛的效益而「開放」，而是在看到觸手可及的經濟利益時才會如此。

但願米努勤等人能記住此點。他們必須確定中國所承諾的改革，能夠真正清除非關稅的法規障礙，且使美國業者能夠與中國本地業者公平競爭。另外中國產業政策所造成的市場扭曲效應也應解除。

川普團隊的風險，在於接受中國表面上承諾的改革計畫，並急於宣布勝利。魔鬼總是藏在細節中；跟中國來往，表面的贏家往往是大輸家。