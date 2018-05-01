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阿里巴巴對公司名稱遭用提告禁止 遭美法官駁回

2018-05-01 09:04中央社 紐約30日綜合外電報導

阿里巴巴集團指控杜拜的加密貨幣業者阿里巴巴幣基金會（AlibabacoinFoundation）使用他們集團的名稱後，美國法官今天駁回阿里巴巴集團對下令禁用這項名稱的訴求。

這家中國企業之前指稱，阿里巴巴幣基金會傷害阿里巴巴集團在美國的業務，造成當地顧客實際困惑，違反聯邦和州法律。

路透社報導，曼哈頓（Manhattan）地方法官歐特肯（Paul Oetken）指出，阿里巴巴集團未陳述他擁有司法管轄權，無法建立「合理的可能性」，以證明阿里巴巴幣基金會的互動網站被用於在紐約與顧客交易。

這名法官說，阿里巴巴幣基金會最終可能在美國交易所掛牌，或是某家紐約公司代理這家公司網站業務都是無關緊要。

他表示，阿里巴巴集團因聲稱商標侵害而對業務、商譽和聲譽造成的任何可能傷害，都可能發生在這家電商零售集團所位於的中國。

歐特肯解除了一項臨時限制令，這是另一名法官針對阿里巴巴幣基金會於4月2日發出的禁令。

然而，歐特肯表示，阿里巴巴集團還有機會陳述這起訴訟屬於曼哈頓所管轄。

阿里巴巴集團的美國律師不願發表評論，阿里巴巴幣基金會律師群則未立即聯繫上就此置評。

阿里巴巴集團

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