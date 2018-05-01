美股開高走低 電信股拉低 全月收於正數

2018-05-01 04:35 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ╱綜合報導



美股三大指數4月收在正值。記者張大仁／攝影 分享 facebook 美國股市30日開高走低，由於電信股大幅拉回，早盤漲幅全數抺去。

史坦普500指數收低21.86點或0.82%報2648.05點，電信類股下跌2.7%。周日傳出，T-Mobile同意以265億元收購Sprint。一些分析師對該交易將獲得聯邦政府批准表示懷疑，兩家公司股票周一大跌。

道瓊工業平均指數早盤上漲187點，收盤下跌148.04點或0.61%報24163.15點。波音貢獻跌幅最多，而麥當勞和蘋果則是主要撐盤個股。

那斯達克綜合指數收盤下跌53.53點或0.75%報7066.27點，主受微軟股價下跌2.4%拖累。

三大股指4月收於正值。

WallachBeth Capital董事總經理兼高級策略師費金(Ilya Feygin)表示：「上周投資人變得過於自滿。」「過去幾個月全球經濟已經下滑，讓對對高預期感到失望。」

【中央社／紐約30日綜合外電報導】由於市場對貿易衝突和伊朗問題的憂心甚於上市公司財報亮麗所形成的樂觀情緒，美股今天收跌。

道瓊工業指數下挫148.04點或0.61%，以24163.15點作收。

標準普爾指數跌21.86點或0.82%，收在2648.05點。

科技股那斯達克指數跌53.53點或0.75%，收7066.27點。