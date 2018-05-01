歐股收高 4月創2016年來最大月度漲幅

2018-05-01 02:01 中央社 倫敦30日綜合外電報導



英國兩大連鎖超市集團聖斯伯利（Sainsbury's）和艾斯達（Asda）準備合併，今天推升倫敦股價上揚。同時歐洲主要股市以2016年以來最大的月度漲幅，為4月劃下句點。

倫敦FTSE 100指數小漲7.09點或0.09%，以7509.30點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲升31.24點或0.25%，收在12612.11點。

巴黎CAC 40指數漲37.31點或0.68%，收5520.50點。