星教育機構 亞洲大擴張

2018-05-01 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



日經新聞報導，新加坡教育機構正紛紛向海外擴張，以滿足亞洲父母不惜砸錢栽培子女讀好學校、接受一流教育的市場需求。

新加坡營利教育集團邁杰思幼兒園（MindChamps PreSchool）2月宣布成立一支2億美元基金，用來在中國大陸設立、收購幼兒園。該公司與大股東、總部在香港的中國首控集團合作，將共同管理這支基金並經營連鎖幼兒園。

邁杰思打算今年在北京開設幼兒園，然後擴及中國各大城市，目標客層是在金字塔頂端5%的高所得者，這些人士通常都願意讓兒女接受優質的英語和其他學科教育。

去年12月，邁杰思與越南的Evergrande集團簽約，將在越南設立20個教育中心，「把新加坡首屈一指的優質幼兒園品牌引進越南」，以搭上越南政府大力推廣學齡前教育的熱潮。在緬甸，邁杰思也和當地合夥商簽署特許經營合約。

成立於2008年的邁杰思幼兒園每月學費高達1,800星元（約合新台幣4萬元），儘管收費昂貴，業務仍蒸蒸日上，旗下事業日益壯大，如今在新加坡擁有47所幼兒園和閱讀中心，在海外已有十個據點。

總部也在新加坡的伊頓國際教育集團（EtonHouse）更早一步進軍海外市場。該集團擅長學齡前與中學教育，目前為止已在約20個中國城市設有國際學校，總計在海外約設有100所學校，足跡遍布12國，包括印尼、印度、甚至日本。

亞洲各國對英語教育的需求甚殷，提供區內營利性教育機構龐大商機。之前這個市場主要由英美國際學校主宰，但新加坡教育機構的優勢在於提供中英雙語教育的經驗豐富，因此在亞洲的市占率日增。