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電競觀眾 四年後超越NFL

2018-05-01 01:46經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

全球電競比賽的市場規模已達到上億美元，隨著愈來愈多主流品牌開始贊助電競比賽隊伍，這個市場未來商機無窮。

日經新聞報導，據PwC統計，2016年全球電競市場規模為3.27億美元，雖遠不及美國職棒大聯盟（MLB）或美國職籃（NBA）的數十億美元市場，但隨著2022年中國杭州主辦的亞洲運動會將電競列入獎牌項目，人們對這個比賽的興趣將有增無減。

PwC估計，2021年的電競產業規模將成長至8.74億美元。

經濟日報提供
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另一家研究公司Newzoo則預估，全球電競市場2020年將擴大到15億美元。

高盛集團也估計，到了2022年全球每月電競觀眾將達到3.85億人，超越職業美式足球聯盟（NFL）。

PwC預估，在全球三大電競國（中國、美國與南韓）當中，以中國未來三年的成長速度最快，複合成長率為26.3%，其次是美國的22.6%和韓國的13.9%。

中國IT巨擘騰訊去年和安徽蕪湖市達成協議，要將該市打造成電競中心，興建國際賽事專用體育場和培育選手的電競大學。

電商龍頭阿里巴巴也透過子公司阿里體育舉辦世界電子競技運動會（WESG）。

亞馬遜在2014年以9.7億美元收購熱門遊戲直播平台Twitch，迪士尼子公司的MLB影音串流公司BAMTech則在2016年與網路遊戲英雄聯盟（LoL）的發行商Riot Games以3億美元簽了六年的獨家比賽直播權。

高盛分析師默文表示：「我們預估贊助費用將是電競比賽最大的收入來源之一，因為近80%的電競觀眾年紀介於企業最想爭取的10至35歲之間。」

默文說，電競聯盟的結構改變也是一大助力，過去表現不佳的隊伍會被聯盟剔除，為贊助商將帶來風險，但現在聯盟開始推出永久隊伍，「因此，日產、Geico及Axe等公司現在是北美英雄聯盟聯賽所有比賽的贊助商，可口可樂也贊助了去年決賽」。

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