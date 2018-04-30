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美3月消費支出達標 年增2%

2018-04-30 22:52中央社 華盛頓30日綜合外電報導

美國商務部今天公布受聯準會（Fed）密切關注的通膨衡量指標，一年來首度達到2%的年增目標。

法新社報導，雖然3月個人消費支出物價指數較2月持平，但年增2%，確立了聯準會將加快升息腳步的趨勢。

聯準會明天將召開為期兩天的例會，但外界廣泛預期這次基準放款利率將按兵不動。

去除波動較大的食物和燃料價格後的核心個人消費支出物價指數月增0.2%，年增1.9%，低於聯準會將近6年前設立的2%目標。

個人所得月增0.3%，個人支出月增0.4%，汽車、電力和天然氣支出為個人支出增長的主要原因。

3月薪資報酬月增0.2%，在連4個月以一倍多的速度增長後，3月增速大幅放慢。

聯準會薪資通膨

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