親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會聚焦
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美人力吃緊日益嚴重 聯準會面臨新挑戰

2018-04-30 22:42中央社 華盛頓30日綜合外電報導

根據美國近期經濟數據和美國聯邦準備理事會發布的文件，美國勞力短缺問題可能正在惡化，迫使企業必需發揮創意解決難題，這也為本週召開貨幣政策會議的聯準會帶來新挑戰。

路透社報導，面對客戶一直上門，但勞動市場人力短缺如此嚴重，美國紐約州阿爾巴尼（Albany）的建設公司AOW Associates Inc財務長阿姆斯比（NickiArmsby）6週前甚至在還無職缺下，就先雇用一人。

阿姆斯比最近受訪時表示：「即使還沒有特定職缺，我們仍讓專案管理徵才廣告一直擺著。如果有適合的人出現，我們就替他們創造職務。」

華爾街日報報導，美國勞工部27日公布，第一季雇用成本較去年同期躍增2.7%，為2008年第3季以來最高增幅紀錄。

路透社表示，這顯示出摩根大通集團（JPMorganChase & Co.）分析師所稱，美國失業率2015年跌破5%後雇用成本穩定成長的趨勢，仍持續進行。

美國供應管理協會（ISM）近期報告也顯示，製造業積欠訂單情況越來越嚴重，分析師將部分原因歸咎於人力短缺。

美國聯邦準備理事會（Fed）的決策官員將在1日和2日舉行政策會議，屆時他們必須決定，該從哪個角度推測美國經濟即將達到轉折點，薪資、通貨膨脹和其他落後指標可能轉為走揚。

根據聯準會3月上回政策會議過後至今發布的文件，內部官員對於薪資和通膨情勢的討論看似正在改變。

例如本月初發布的3月20至21日政策會議紀錄當中，有關勞動市場的討論已拋棄「鬆弛」形容詞。這和當前經濟擴張期間，聯準會多以這個詞彙形容勞動市場的做法大不相同。

聯準會本月發布的「褐皮書」報告也指出，美國經濟各產業業主正面臨技術勞工和非技術勞工皆缺工的情況。

聯準會2日預料不會升息，聯準會未安排發布最新美國經濟預測報告，主席鮑爾（Jerome Powell）也不會舉行記者會。因此外界只能從最新政策聲明，來窺探聯準會官員如何衡量最近各方面情勢發展，以及他們如何看待上回會議升息以來的情勢演變。

聯準會薪資

相關新聞

歐盟打算出手重擊共和黨票倉 反制川普關稅

2018-04-30 20:52

中國大陸悍拒美國兩大苛刻的貿易要求 自認能抵抗

2018-04-30 20:44

影／澳洲大堡礁恐瀕危 政府砸百億元力拼保育

2018-04-30 18:04

印度總理宣布 全國所有村莊現在都有電了

2018-04-30 17:38

4月陸客赴韓止跌回升 南韓便利商店業績大增

2018-04-30 14:52

大企業合併 川普政府反托辣斯 政治傾向明顯

2018-04-30 13:35

電訊兩巨頭合併 競爭減少 手機費恐漲價

2018-04-30 13:34

合併新公司名T-Mobile Sprint將消失

2018-04-30 13:31

蘋果傳攻混合實境 眼球追蹤技術有眉目

2018-04-30 12:48

東南亞股連續3個月收黑，越、菲、印風光不再

2018-04-30 11:40

iPhone X傳庫存待消化 Q2產量僅800萬支

2018-04-30 11:32

越南製造業成長旺 越南航空擬另組空運事業

2018-04-30 09:30

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-30 07:57

類股一周／美NBI指數 漲0.63%

2018-04-30 00:05

澳洲創業檔 打網紅牌…變身億萬富豪

2018-04-30 00:04

哈佛生投資加密幣 顛覆華爾街

2018-04-30 00:04

美企財報耀眼 拉不動股市

2018-04-30 00:04

沙國國營油企 任命首位女董事

2018-04-30 00:04

歐經濟不夠力 歐元面臨減肥

2018-04-30 00:04

本周指標／美通膨指標 可望強彈

2018-04-30 00:04

沙國砸2400億蓋娛樂城 2022年開幕

2018-04-29 23:54

8K級AR頭盔 蘋果新金雞母？

2018-04-29 23:48

蘋果回饋股東 至少加碼近3兆

2018-04-29 23:43

南韓出口贏台灣 3因素影響

2018-04-29 23:31

歐洲貨幣虛胖？美元空翻多

2018-04-29 23:31

巴國明年調薪10%

2018-04-29 23:31

美電信三哥四哥 快合併了

2018-04-29 00:49

Google創辦人籲留意AI衝擊

2018-04-29 00:49

東協拚RCEP年底達陣

2018-04-29 00:49

歐組國際隊 攻人工智慧

2018-04-29 00:47

歐盟擬課數位稅...裡外不討好

2018-04-29 00:47

德法對美施壓…效果不大

2018-04-29 00:47

美擬提鋼鋁配額 換關稅豁免

2018-04-29 00:47

特斯拉季報 聚焦Model 3產量

2018-04-29 00:47

Fed本周關鍵聲明 市場緊盯

2018-04-29 00:46

蘋果財報甜不甜？ 盯兩數字

2018-04-29 00:39

在家工作效率高離職率低 研究指企業毫無損失

2018-04-27 13:40

一劍封喉 中興事件是場全球價值鏈爭霸戰

2018-04-25 16:28

比經濟艙還不如 航空公司低價策略會引發階級意識

2018-04-25 12:54
看更多

熱門文章

5月5日平壤時間改首爾時間 統一韓鮮半島時區

2018-04-30 07:23

傳黃之瀚訪台讓川普怒 華郵評論：川普惠台無人稱頌

2018-04-30 11:31

比南北韓更無解 史上最令人傻眼的和約

2018-04-30 11:00

WSJ社評：不論F-35或最新F-16 美應售戰機予台灣

2018-04-30 09:21

俄海上核電廠首航 挨批北極車諾比

2018-04-30 00:49

航空公司頭等艙高檔被枕 常被順手牽羊

2018-04-30 09:11

見家長卻愛上男友爸 英女：看一眼就被電到

2018-04-30 16:15

中國大陸悍拒美國兩大苛刻的貿易要求 自認能抵抗

2018-04-30 20:44

歐洲貨幣虛胖？美元空翻多

2018-04-29 23:31

川金會地點快定了？ 川普建議在和平之家見金正恩

2018-04-30 20:54

兩韓要一起上班囉！在開城設聯合辦事處　有望6月運轉

2018-04-30 13:58

華郵：因川普上台受益 台灣為什麼很少人為此慶幸？

2018-04-30 11:54

海星狂吃珊瑚 澳砸112億搶救大堡礁

2018-04-30 00:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-30 07:57

簽名一碰就掉 法美術館藏名畫逾半是假

2018-04-30 11:29

9旬嬤遭寄生蟲活活啃噬至死 家屬告養老院

2018-04-30 12:15

T-Mobile以265億美元買下Sprint 在美聯手布局5G網路

2018-04-30 06:44

華裔博士生善用科技 尋找阿茲海默症解藥

2018-04-30 00:04

赴日旅遊就醫積欠醫藥費 未來恐遭拒絕再入境

2018-04-30 13:34

「疾風世代」悲歌！當年協助英戰後重建 如今面臨遣返

2018-04-30 12:18

歐經濟不夠力 歐元面臨減肥

2018-04-30 00:04

威廉王子、凱特喜迎第三胎 IG慶祝結婚7週年

2018-04-30 20:53

大改觀！民調：逾6成南韓人相信北韓願意去核化

2018-04-30 09:48

停止敵對行動不是口頭說說 南韓明撤邊界宣傳大聲公

2018-04-30 10:21

蘋果回饋股東 至少加碼近3兆

2018-04-29 23:43

我不快樂 澳洲104歲科學家將赴瑞士安樂死

2018-04-30 17:40

歐盟打算出手重擊共和黨票倉 反制川普關稅

2018-04-30 20:52

哈佛生投資加密幣 顛覆華爾街

2018-04-30 00:04

川普2度缺席記協晚宴 諧星狠嘲白宮發言人惹議

2018-04-30 14:11

英頂尖大學作弊飆增30% 打擊英國教育名聲

2018-04-30 09:04

北韓5月關閉核試場 邀美韓見證

2018-04-30 00:49

澳洲創業檔 打網紅牌…變身億萬富豪

2018-04-30 00:04

順得滿66號運毒印尼 落網4台嫌恐判死

2018-04-30 22:25

台ADR上周五全漲 台積電不動

2018-04-30 06:58

高中生的淚 激盪槍枝管制潮

2018-04-30 00:04

兩韓高峰會成功 文在寅支持度再衝到70%

2018-04-30 10:48

iPhone X傳庫存待消化 Q2產量僅800萬支

2018-04-30 11:32

川普4周內見金正恩 自誇促成兩韓峰會

2018-04-30 00:49

文在寅要把板門店宣言變成法律 以免人去政息

2018-04-30 22:36

阿富汗首都連環爆！至少21死 法新社攝影記者喪生

2018-04-30 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top