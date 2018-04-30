法媒觀察 北京對台威脅升高

2018-04-30 22:33 中央社 巴黎30日專電



蔡英文總統與中共領導人習近平。圖／聯合報系資料照，路透資料照 分享 facebook

法國費加洛報從台、美、中關係及現況的角度報導，提到北京對台北越來越強硬，雖然對身為美國盟友的台灣動武含藏巨大的風險，但長期看來不能完全排除這種可能性。

「費加洛報」（Le Figaro）網站昨天以「中國能否入侵台灣？」為題報導，北京懷疑台灣有意正式宣告獨立，對台灣的威脅升高。

報導說，中國國家主席習近平加強對台灣的威脅，針對任何分裂意圖發出警告，在此背景下，中國近期在台灣海峽進行海上實彈演習、展示武力，是否顯示習近平試圖以武力奪取台灣？

文章表示，美中兩強權之間的關係可能會因台灣議題而更加緊繃，美國總統川普（Donald Trump）不斷向台灣示好，已惹惱北京。

中國於4月18日在台灣海峽舉行的演習，是自2016年以來的第一次。費加洛報訪問研究兩岸議題的美國學者葛來儀（Bonnie Glaser），她說，北京要釋出的訊息很明確，就是警告台灣和美國「別想越過（北京）設下的紅線，也別想質疑（中國政府的）主要利益」。

葛來儀表示，不能排除中國攻擊台灣的風險，但台灣很謹慎，不讓北京有機會行動，攻擊的可能性目前似乎很小。

習近平於3月嚴詞表示，任何分裂活動都會受到「歷史懲罰」，中國早在2005年就通過反分裂國家法，若有人打破禁忌，北京可能毫不猶豫地動武。

文章分析，在中國眼裡，台灣是領土主權的最優先項目，是中國達成「完全統一」的基本利益所在，因此，許多專家認為，習近平不管用什麼方法，未來應該都會試圖奪取台灣。

報導引述智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）亞洲暨中國部門副主任杜懋之（Mathieu Duchatel）的看法，他表示，從戰略看，在中國對上美國及美國盟友的勢力關係裡，台灣位居中央要素；此外，台灣「象徵極權政體與民主模式之間的競賽」，習近平強硬表態，最終也是希望在人民眼裡建立自己強勢又受人尊敬的領袖形象。

報導說，幾位專家認為，中國若進攻，美國不無可能軍事介入，對中國來說會有很大風險，因此武力不是唯一手段。

香港浸會大學的漢學學者高敬文（Jean-PierreCabestan）認為，中國試圖對台灣打「心理戰」，迫使台灣人預期某種形式的統一。

北京在國際上施壓，不讓台灣參與國際組織，減少中華民國的邦交國，並釋出誘因，吸引經濟菁英和知識份子到中國落腳，但對台灣人來說，中國這個極權政體還不太有吸引力。

高敬文表示，統派在台灣勝選的機會不大，只要美國支持，台灣人似乎不太可能願意投降。但報導也提到，這種僵局最終也可能導致中國動武。

美國近期採取一些友台措施，例如通過台灣旅行法、核准對台灣潛艦國造的行銷許可證等，都引起中國不滿，在美中關係已因貿易問題而生齟齬的情況下，立場友台的波頓（John Bolton）又獲任命為國家安全顧問，緊張情勢可能更升高，現在要觀察的，是美國究竟會不會挑戰中國。

報導提到，南海議題也讓美中在亞太的對抗越來越密集，美國派船艦到南海巡弋，北京斥為挑釁，雙方也許有些摩擦，但應該不會發生立即衝突。

報導最後表示，中國在南海建造軍事設施，並舉行大規模閱兵，重申主權，目前中國在南海看似已達到目的，美國在台灣議題上可能更不會坐視不管。