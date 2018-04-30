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歐盟打算出手重擊共和黨票倉 反制川普關稅

2018-04-30 20:52聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國給予歐盟暫時豁免進口鋼鋁關稅的待遇，到5月1日截止，法國總統府4月29日表示，歐盟前三大經濟體德國、法國和英國同意，針對美國川普政府對歐盟鋼鋁課徵關稅，歐盟必須「準備好反擊」。

法國總統馬克宏29日分別與德國總理梅克爾和英國首相梅伊通電話，討論美國鋼鋁關稅可能帶來的影響，隨後，法國總統府發表聲明說：「歐盟必須準備好，如有必要，以效率和速度做出反擊。」

紐約時報報導，歐盟已草擬一份報復產品清單，旨在重擊美國共和黨的票倉，產品包括田納西州製造的娛樂動力船、亞利桑納州製造的數位飛行資料記錄器和肯塔基州製造的撲克牌；不過，這招可能效果不彰，最近去過華府的幾位商界領袖說，川普對黨內同志的抗議無動於衷。

美國三月對進口鋼鋁分別課徵25%和10%的關稅，但給予歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷和巴西等經濟體暫時豁免到5月1日，美國總統川普屆時將決定是否給予歐盟永久豁免。過去一周馬克宏和梅克爾分別前往華府與川普會晤，這是歐盟遊說努力的一部分。

德國汽車是一大癥結。美國商務部長羅斯要歐盟調降美國汽車的關稅，以降低歐盟對美國貿易順差。美國國家經濟會議主席庫德洛近日受訪時說，美國想在給予永久豁免待遇前得到更多讓步。

不過，紐時報導，如果歐盟應美國要求調降汽車關稅，根據世界貿易組織（WTO）的規定，歐盟也必須對WTO其他成員國調降汽車關稅，最大受益者應是積極外銷汽車的中國大陸。

歐盟對美國提出「要透過談判才能爭取永久豁免鋼鋁關稅」相當不滿。歐盟貿易專員塞西莉亞．馬姆斯壯上周說，美國要先給歐盟無條件的永久豁免地位，歐盟才願意跟美國討論貿易條件，「任何事我們都願意討論，但不能在被威脅的情況下談判」。

美國網路媒體Axios指出，美國財政部長米努勤、國家經濟會議主席庫德洛等人，都希望延長豁免期限，為談判爭取更多時間，並防止美股及全球股市出現恐慌情緒。不過，國家貿易委員會主席納瓦羅等強硬派，仍高舉關稅大旗，並堅信川普總統是在捍衛美國人民的利益。

美國商務部長羅斯先前表示，川普計畫對部分國家延長關稅豁免期限，但並非所有國家都能「獲此殊榮」。

馬克宏（左起）、梅伊、梅克爾3月在歐盟峰會場邊開會。美聯社
馬克宏（左起）、梅伊、梅克爾3月在歐盟峰會場邊開會。美聯社
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