親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會聚焦
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊冤：別再落井下石

當前新興市場面臨哪些投資風險？

2018-04-30 19:37經濟日報 記者任中原╱即時報導

新興市場基金經理人與投資人的心態已經從躊躇滿志，轉為戒慎恐懼。

過去兩年半來新興市場資產的漲勢似乎銳不可當。基金經理人完全不顧政治與經濟風險，憑藉廉價的資金大肆追逐新興市場的高投資報酬率。

但4月情況丕變。新興股市總市值蒸發3,600億美元，美元計價的新興公債今年來的跌幅至少是2003年來最高，新興貨幣對美元匯率也是2016年11月川普勝選以來最弱的一個月。經理人突然懷抱風險意識，似乎「寬鬆貨幣時代」正接近尾聲。

以下是新興市場基金經理人的關注重點：

1.美國公債殖利率：

10年期美債殖利率上周一度攻上3%，是四年多來首見，使股市等風險性資產的魅力下降。目前新興公債與美債的殖利率差距仍大，但過去幾天的下跌顯示外資正在撤離。

去年美債殖利率逐步上升時，新興貨幣大致未受衝擊；但4月殖利率猛升，而且還可能升到更高，已經使經理人改變看法。

凱投集團預測到2018年底時，10年期美債殖利率將上升到3.5%，「新興市場美元債券的展望比美債更差，預期未來兩年殖利率差距將大幅擴大」。

2.美元動向：

美債殖利率與美元匯率之間的正相關性再度上升。美銀美林指出，美元走強是一項「意外」，可能對新興市場造成重大干擾。

這種情勢可能已經發生。阿根廷、印尼等多國央行已開始拋出美元以捍衛本國貨幣。南非蘭德今年來對美元貶值4.1%，已使渣打銀行將蘭德的多單出清。

3.貿易戰：

美銀美林指出，投資人高度擔心川普對美國貿易夥伴不斷開砲，包括亞洲國家，此將顛覆新興資產的多頭走勢；中國改變對美國的投資態度，對新興市場的負面衝擊更大。

4.地緣衝突：

美國可能退出與伊朗間的「核子協定」，已經對中東資產造成震動，並使油價持續上漲。另外北韓領導人金正恩雖宣稱將凍結核試，但西方國家對金正恩的保證仍持審慎態度。

5.多國選舉

印度民眾對失業及執政黨人士涉及性侵高度不滿，使執政黨及總理莫迪在5月舉行的卡納塔克省選舉中將面臨考驗；如果執政黨表現不佳，可能令各界質疑莫迪在明年的大選中能否繼續主政，也將使投資人對印度的興趣降低。

馬來西亞5月也將大選。如果執政聯盟落敗，將對財政政策造成重大影響。

投資人也密切關注拉丁美洲動向。墨西哥7月將舉行大選；由於左派反對黨的民調支持度提高，使披索對美元匯率從4月中以來大幅走貶。巴西由於政黨分立，選後政局如何演變仍不清楚；如果反對整頓財政的政黨勝出，可能對市場造成衝擊。

土耳其6月將舉行國會提前改選，投資人雖確定總統厄多安領導的政黨將勝出，但卻不清楚對貨幣政策及里拉匯率有何影響。

新興市場選舉金正恩

相關新聞

印度總理宣布 全國所有村莊現在都有電了

2018-04-30 17:38

4月陸客赴韓止跌回升 南韓便利商店業績大增

2018-04-30 14:52

大企業合併 川普政府反托辣斯 政治傾向明顯

2018-04-30 13:35

電訊兩巨頭合併 競爭減少 手機費恐漲價

2018-04-30 13:34

合併新公司名T-Mobile Sprint將消失

2018-04-30 13:31

蘋果傳攻混合實境 眼球追蹤技術有眉目

2018-04-30 12:48

東南亞股連續3個月收黑，越、菲、印風光不再

2018-04-30 11:40

iPhone X傳庫存待消化 Q2產量僅800萬支

2018-04-30 11:32

越南製造業成長旺 越南航空擬另組空運事業

2018-04-30 09:30

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-30 07:57

類股一周／美NBI指數 漲0.63%

2018-04-30 00:05

澳洲創業檔 打網紅牌…變身億萬富豪

2018-04-30 00:04

哈佛生投資加密幣 顛覆華爾街

2018-04-30 00:04

美企財報耀眼 拉不動股市

2018-04-30 00:04

沙國國營油企 任命首位女董事

2018-04-30 00:04

歐經濟不夠力 歐元面臨減肥

2018-04-30 00:04

本周指標／美通膨指標 可望強彈

2018-04-30 00:04

沙國砸2400億蓋娛樂城 2022年開幕

2018-04-29 23:54

8K級AR頭盔 蘋果新金雞母？

2018-04-29 23:48

蘋果回饋股東 至少加碼近3兆

2018-04-29 23:43

南韓出口贏台灣 3因素影響

2018-04-29 23:31

歐洲貨幣虛胖？美元空翻多

2018-04-29 23:31

巴國明年調薪10%

2018-04-29 23:31

美電信三哥四哥 快合併了

2018-04-29 00:49

Google創辦人籲留意AI衝擊

2018-04-29 00:49

東協拚RCEP年底達陣

2018-04-29 00:49

歐組國際隊 攻人工智慧

2018-04-29 00:47

歐盟擬課數位稅...裡外不討好

2018-04-29 00:47

德法對美施壓…效果不大

2018-04-29 00:47

美擬提鋼鋁配額 換關稅豁免

2018-04-29 00:47

特斯拉季報 聚焦Model 3產量

2018-04-29 00:47

Fed本周關鍵聲明 市場緊盯

2018-04-29 00:46

蘋果財報甜不甜？ 盯兩數字

2018-04-29 00:39

AI企業與陸企交流 擴大監控

2018-04-28 00:07

基金經理人喊減碼韓股

2018-04-28 00:07

財報集錦

2018-04-28 00:07

亞馬遜舞雙刀 Q1獲利倍增

2018-04-28 00:07

雙空夾擊 Sony營運恐走下坡

2018-04-28 00:07

經濟降溫 全球貨幣政策停看聽

2018-04-28 00:07
看更多

熱門文章

5月5日平壤時間改首爾時間 統一韓鮮半島時區

2018-04-30 07:23

傳黃之瀚訪台讓川普怒 華郵評論：川普惠台無人稱頌

2018-04-30 11:31

比南北韓更無解 史上最令人傻眼的和約

2018-04-30 11:00

WSJ社評：不論F-35或最新F-16 美應售戰機予台灣

2018-04-30 09:21

俄海上核電廠首航 挨批北極車諾比

2018-04-30 00:49

馬克宏訪美贈川普橡樹苗 4天後不見了

2018-04-29 23:05

航空公司頭等艙高檔被枕 常被順手牽羊

2018-04-30 09:11

見家長卻愛上男友爸 英女：看一眼就被電到

2018-04-30 16:15

川普缺席記者晚宴 白宮新聞秘書慘遭嘲諷

2018-04-29 20:43

歐洲貨幣虛胖？美元空翻多

2018-04-29 23:31

美國要北韓學利比亞 完全棄核才能換到美國讓步

2018-04-29 23:00

華郵：因川普上台受益 台灣為什麼很少人為此慶幸？

2018-04-30 11:54

海星狂吃珊瑚 澳砸112億搶救大堡礁

2018-04-30 00:49

杜特蒂昔罵金正恩笨蛋 今稱「每個人的英雄」

2018-04-29 22:02

兩韓要一起上班囉！在開城設聯合辦事處　有望6月運轉

2018-04-30 13:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-30 07:57

簽名一碰就掉 法美術館藏名畫逾半是假

2018-04-30 11:29

華裔博士生善用科技 尋找阿茲海默症解藥

2018-04-30 00:04

9旬嬤遭寄生蟲活活啃噬至死 家屬告養老院

2018-04-30 12:15

T-Mobile以265億美元買下Sprint 在美聯手布局5G網路

2018-04-30 06:44

歐經濟不夠力 歐元面臨減肥

2018-04-30 00:04

大改觀！民調：逾6成南韓人相信北韓願意去核化

2018-04-30 09:48

赴日旅遊就醫積欠醫藥費 未來恐遭拒絕再入境

2018-04-30 13:34

「疾風世代」悲歌！當年協助英戰後重建 如今面臨遣返

2018-04-30 12:18

停止敵對行動不是口頭說說 南韓明撤邊界宣傳大聲公

2018-04-30 10:21

蘋果回饋股東 至少加碼近3兆

2018-04-29 23:43

哈佛生投資加密幣 顛覆華爾街

2018-04-30 00:04

北韓5月關閉核試場 邀美韓見證

2018-04-30 00:49

英頂尖大學作弊飆增30% 打擊英國教育名聲

2018-04-30 09:04

台ADR上周五全漲 台積電不動

2018-04-30 06:58

澳洲創業檔 打網紅牌…變身億萬富豪

2018-04-30 00:04

高中生的淚 激盪槍枝管制潮

2018-04-30 00:04

兩韓高峰會成功 文在寅支持度再衝到70%

2018-04-30 10:48

川普2度缺席記協晚宴 諧星狠嘲白宮發言人惹議

2018-04-30 14:11

iPhone X傳庫存待消化 Q2產量僅800萬支

2018-04-30 11:32

川普4周內見金正恩 自誇促成兩韓峰會

2018-04-30 00:49

川普自誇促成兩韓峰會 同溫層：該拿諾貝爾和平獎！

2018-04-29 22:29

大堡礁奇觀瀕危 澳砸112億台幣護觀光財

2018-04-29 20:21

我不快樂 澳洲104歲科學家將赴瑞士安樂死

2018-04-30 17:40

美企財報耀眼 拉不動股市

2018-04-30 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top