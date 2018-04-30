當前新興市場面臨哪些投資風險？

2018-04-30 19:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



新興市場基金經理人與投資人的心態已經從躊躇滿志，轉為戒慎恐懼。

過去兩年半來新興市場資產的漲勢似乎銳不可當。基金經理人完全不顧政治與經濟風險，憑藉廉價的資金大肆追逐新興市場的高投資報酬率。

但4月情況丕變。新興股市總市值蒸發3,600億美元，美元計價的新興公債今年來的跌幅至少是2003年來最高，新興貨幣對美元匯率也是2016年11月川普勝選以來最弱的一個月。經理人突然懷抱風險意識，似乎「寬鬆貨幣時代」正接近尾聲。

以下是新興市場基金經理人的關注重點：

1.美國公債殖利率：

10年期美債殖利率上周一度攻上3%，是四年多來首見，使股市等風險性資產的魅力下降。目前新興公債與美債的殖利率差距仍大，但過去幾天的下跌顯示外資正在撤離。

去年美債殖利率逐步上升時，新興貨幣大致未受衝擊；但4月殖利率猛升，而且還可能升到更高，已經使經理人改變看法。

凱投集團預測到2018年底時，10年期美債殖利率將上升到3.5%，「新興市場美元債券的展望比美債更差，預期未來兩年殖利率差距將大幅擴大」。

2.美元動向：

美債殖利率與美元匯率之間的正相關性再度上升。美銀美林指出，美元走強是一項「意外」，可能對新興市場造成重大干擾。

這種情勢可能已經發生。阿根廷、印尼等多國央行已開始拋出美元以捍衛本國貨幣。南非蘭德今年來對美元貶值4.1%，已使渣打銀行將蘭德的多單出清。

3.貿易戰：

美銀美林指出，投資人高度擔心川普對美國貿易夥伴不斷開砲，包括亞洲國家，此將顛覆新興資產的多頭走勢；中國改變對美國的投資態度，對新興市場的負面衝擊更大。

4.地緣衝突：

美國可能退出與伊朗間的「核子協定」，已經對中東資產造成震動，並使油價持續上漲。另外北韓領導人金正恩雖宣稱將凍結核試，但西方國家對金正恩的保證仍持審慎態度。

5.多國選舉：

印度民眾對失業及執政黨人士涉及性侵高度不滿，使執政黨及總理莫迪在5月舉行的卡納塔克省選舉中將面臨考驗；如果執政黨表現不佳，可能令各界質疑莫迪在明年的大選中能否繼續主政，也將使投資人對印度的興趣降低。

馬來西亞5月也將大選。如果執政聯盟落敗，將對財政政策造成重大影響。

投資人也密切關注拉丁美洲動向。墨西哥7月將舉行大選；由於左派反對黨的民調支持度提高，使披索對美元匯率從4月中以來大幅走貶。巴西由於政黨分立，選後政局如何演變仍不清楚；如果反對整頓財政的政黨勝出，可能對市場造成衝擊。

土耳其6月將舉行國會提前改選，投資人雖確定總統厄多安領導的政黨將勝出，但卻不清楚對貨幣政策及里拉匯率有何影響。