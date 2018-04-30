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T-Mobile以265億美元買下Sprint 在美聯手布局5G網路

2018-04-30 06:44經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

T-Mobile US公司同意以 265億美元併購同業 Sprint，未來可聯手在美國建立下一代無線網路，與電信業界兩大龍頭AT&T 和威瑞森（Verizon）競爭。

兩家公司發布新聞稿說，T-Mobile將以換股方式交易，每一股Sprint股票兌換0.10256股T-Mobile股票。按T-Mobile周五64.52美元的收盤價計算，Sprint每股價值6.62美元。Sprint上周五收盤報6.50美元。華爾街日報4月10日報導這兩家公司重啟合併協商後，Sprint股價迄今已經飆漲25%。

依照協議，T-Mobile 德國電信將持有42%股權，擁有Sprint的軟體銀行（Softbank Corp.）將持有27%股權。軟銀老闆孫正義將是董事會的一員。

Sprint和T-Mobile過去曾兩度坐上談判桌，最近一次是去年秋季，但未能達成合併協議。

通訊服務供應商正準備投資數十億美元擴張5G基礎設施，但Sprint和T-Mobile面臨資金壓力。T-Mobile賺進的現金遠不如Verizon和AT&T，Sprint截至去年12月31日止仍有320億美元淨負債。

原T-Mobile執行長 John Legere將擔任合併後公司的執行長，他說，「我們會對美國產生重大影響」，暗示Verizon、AT&T、Comcast勢必會有所回應，「我們會迫使其他同業也不得不硬拚」，在5G網路爭取全美領先地位。

華爾街孫正義

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