法國總統府：歐盟準備反擊美鋼鋁關稅

2018-04-30 04:04 中央社 巴黎29日綜合外電報導



法國總統府今天表示，歐盟前3大經濟體德國、法國和英國同意，針對美國川普政府對歐盟鋼鋁課徵關稅，歐盟必須「準備好做出反擊」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）和英國首相梅伊（TheresaMay），透過電話討論美國鋼鋁關稅可能帶來的影響。

隨後，法國總統府發表聲明說：「歐盟必須準備好，如有必要，以效率和速度做出反擊。」

美國針對進口鋼鋁課徵關稅，預定5月1日生效，包括歐盟在內的重要貿易夥伴均籲請美國能夠給予豁免。